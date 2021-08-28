В Красноярске продают здание аэровокзала

Posted 28 августа 2021, 11:00
Published 28 августа 2021, 11:00
Modified 29 мая 2023, 10:32
Updated 29 мая 2023, 10:32
В Красноярске выставили на продажу здание старого аэровокзала на Аэровокзальной, 17. Объявление о продаже появилось на сайте риэлторского агентства «Этажи».
За 2-этажное здание общей площадью 4 814 квадратных метров просят 166 миллионов рублей.
В объявлении говорится, что здание имеет собственную закрытую территорию и парковку с возможностью подъезда и разгрузки-погрузки поставщиков для крупных федеральных арендаторов.