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Posted 28 августа 2021, 11:00

Published 28 августа 2021, 11:00

Modified 29 мая 2023, 10:32

Updated 29 мая 2023, 10:32

В Красноярске продают здание аэровокзала

28 августа 2021, 11:00

В Красноярске выставили на продажу здание старого аэровокзала на Аэровокзальной, 17. Объявление о продаже появилось на сайте риэлторского агентства «Этажи».

За 2-этажное здание общей площадью 4 814 квадратных метров просят 166 миллионов рублей.

В объявлении говорится, что здание имеет собственную закрытую территорию и парковку с возможностью подъезда и разгрузки-погрузки поставщиков для крупных федеральных арендаторов.

  • Здание построили как первый аэропорт Красноярска в 1954 году. Оно работало до 80-х годов, пока не построили аэропорт «Емельяново». С конца 80-х здесь располагался междугородний автовокзал.
  • В 2020 году здание признали новым объектом культурного наследия.
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