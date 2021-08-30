В красноярском аэропорту больше 20 рейсов задержали из-за тумана

Posted 30 августа 2021, 02:43
Published 30 августа 2021, 02:43
Modified 29 мая 2023, 10:32
Updated 29 мая 2023, 10:32
Больше двух десятков рейсов в красноярском аэропорту не смогли вовремя сесть или взлететь из-за погодных условий.
На онлайн-табло аэропорта можно увидеть задержки или отмены вылетов в Москву, Сочи, Анапу, Анталью и Иркутск, прилетов — из Кемерово, Москвы, Абакана, Новосибирска и других.
Как пояснили «Проспекту Мира» в аэропорту, из-за тумана сегодня были задержаны 24 рейса, 13 самолетов ушли на запасные площадки — в Толмачево, Абакан и Кемерово. Уточняется, что командиры судна сами принимают решение о взлете и посадке, ориентируясь на погодные условия.
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