В красноярском аэропорту больше 20 рейсов задержали из-за тумана

Как пояснили «Проспекту Мира» в аэропорту, из-за тумана сегодня были задержаны 24 рейса, 13 самолетов ушли на запасные площадки — в Толмачево, Абакан и Кемерово. Уточняется, что командиры судна сами принимают решение о взлете и посадке, ориентируясь на погодные условия.