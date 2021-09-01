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Posted 1 сентября 2021, 04:35

Published 1 сентября 2021, 04:35

Modified 29 мая 2023, 10:32

Updated 29 мая 2023, 10:32

Стала известна дата оглашения приговора Анатолию Быкову

1 сентября 2021, 04:35

Краевой суд рассказал, когда огласят приговор бизнесмену Анатолию Быкову по делу об организации двойного убийства.

Приговор огласят 3 сентября, за день до этого состоится судебное заседание, на котором пройдут прения сторон, а подсудимый выступит с последним словом.

Присяжные признали Быкова виновным и отметили, что он не заслуживает снисхождения.

  • По версии следствия, в 1994 году Быков заказал убийство Александра Наумова и Кирилла Войтенко из-за разногласий внутри возглавляемой им группировки — их расстреляли в машине из пистолета и автомата.
  • Одним из ключевых свидетелей стал бывший киллер Владимир Татаренков, который освободился в 2020 году. Сам Быков не признавал вину и называл дело «заказным» и «политическим».

Против Быкова возбуждено еще несколько уголовных дел.

#Анна Комарова#Криминал#Новости
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