В Красноярске начали ремонт дороги на Пограничников

Posted 3 сентября 2021, 11:17
Published 3 сентября 2021, 11:17
Modified 29 мая 2023, 10:32
Updated 29 мая 2023, 10:32
На улице Пограничников приступили к ремонту дороги. Первый этап работ пройдет на 4-километровом участке от Ястынской до Песчанки.
Во время ремонта работники будут использовать новый тип асфальта — щебоночно-мастичный бетон. У него повышенная износостойкость при высоких нагрузках. Этот показатель важен для дороги улицы Пограничников — по этому пути проезжают грузовые фуры, от чего асфальт разрушается. На ремонт администрация Красноярска выделила 170 миллионов рублей.
Летом на состояние этой дороги многие жители пожаловались заместителю директора алюминиевого дивизиона РУСАЛа и депутату городского совета по округу, в который входит улица Пограничников, Александру Дроздову.
Дроздов рассказал, что работы на улице завершат комплексный ремонт всех основных магистралей Советского района.
На сегодняшний день в порядок привели дороги на Ястынской, Металлургов, Партизана Железняка, Краснодарской, 9 Мая.