В Красноярске начали ремонт дороги на Пограничников

Во время ремонта работники будут использовать новый тип асфальта — щебоночно-мастичный бетон. У него повышенная износостойкость при высоких нагрузках. Этот показатель важен для дороги улицы Пограничников — по этому пути проезжают грузовые фуры, от чего асфальт разрушается. На ремонт администрация Красноярска выделила 170 миллионов рублей.