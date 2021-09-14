Красноярские школы и вузы переводят на удаленку в дни выборов

Posted 14 сентября 2021, 09:32
Published 14 сентября 2021, 09:32
Modified 29 мая 2023, 10:32
Updated 29 мая 2023, 10:32
В Красноярске университеты переведут на дистанционное обучение на время выборов. В зданиях вузов разместят избирательные участки.
В СФУ сообщают, что с 16 по 18 сентября студенты будут учиться удаленно. Занятия пройдут по расписанию.
На удаленку перейдет СибГУ. В пресс-службе вуза «Проспекту Мира» сказали, что приказ об этом сейчас готовится, его опубликуют ближе к концу недели.
В аграрном университете студенты будут учиться онлайн 17 и 18 сентября.
В педагогическом университете «ПМ» сказали, что перевод занятий в онлайн-формат еще обсуждается. Планируется, что 17 и 18 сентября удаленно будут заниматься только те студенты, которые учатся в корпусах, где находится избирательный участок.