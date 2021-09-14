prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 сентября 2021, 09:32

Published 14 сентября 2021, 09:32

Modified 29 мая 2023, 10:32

Updated 29 мая 2023, 10:32

Красноярские школы и вузы переводят на удаленку в дни выборов

14 сентября 2021, 09:32

В Красноярске университеты переведут на дистанционное обучение на время выборов. В зданиях вузов разместят избирательные участки.

В СФУ сообщают, что с 16 по 18 сентября студенты будут учиться удаленно. Занятия пройдут по расписанию.

На удаленку перейдет СибГУ. В пресс-службе вуза «Проспекту Мира» сказали, что приказ об этом сейчас готовится, его опубликуют ближе к концу недели.

В аграрном университете студенты будут учиться онлайн 17 и 18 сентября.

В педагогическом университете «ПМ» сказали, что перевод занятий в онлайн-формат еще обсуждается. Планируется, что 17 и 18 сентября удаленно будут заниматься только те студенты, которые учатся в корпусах, где находится избирательный участок.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика