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Posted 16 сентября 2021, 05:11

Published 16 сентября 2021, 05:11

Modified 29 мая 2023, 10:32

Updated 29 мая 2023, 10:32

Суд оправдал Костю Канского

16 сентября 2021, 05:11

Красноярский краевой суд вынес приговор Константину Найбауэру (он же Костя Канский) по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии.

Суд оправдал Найбауэра, ранее оправдательный вердикт по делу огласили присяжные — они сочли недоказанным положение Канского в статусе «вор в законе». Прокуратура с приговором суда не согласна, решение будут обжаловать.

Костю Канского задержали в октябре 2019 года, затем его арестовали и поместили в СИЗО, позже отпустили под домашний арест.

видео: 24.мвд.рф

Найбауэра обвиняли в обладании уголовным статусом, который «обязывает по негласным нормам и правилам всех лиц, имеющих более низкий криминальный статус, подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям». По статье о занятии высшего положения в преступной иерархии Косте Канскому грозило до 15 лет лишения свободы.

Костя Канский родился в октябре 1965 года в деревне Денисовка под Канском. По данным портала «Прайм Крайм», в 1982 году его осудили на три года за угон. Короновали Найбауэра в Москве в 2000 году. После коронации Костя Канский получил срок за незаконный оборот наркотиков (статья 228 УК РФ), был лишен свободы с 2008 по 2010 год.

  • В 2019 году президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о дополнении УК статьей 210.1 — занятие высшего положения в преступной иерархии. Проект приняли, первым арестованным по этой статье стал Николай Кузьмичев, он же Коля Томский.
#Криминал#Новости
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