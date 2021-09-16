Суд оправдал Костю Канского

Posted 16 сентября 2021, 05:11
Published 16 сентября 2021, 05:11
Modified 29 мая 2023, 10:32
Updated 29 мая 2023, 10:32
Красноярский краевой суд вынес приговор Константину Найбауэру (он же Костя Канский) по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии.
Суд оправдал Найбауэра, ранее оправдательный вердикт по делу огласили присяжные — они сочли недоказанным положение Канского в статусе «вор в законе». Прокуратура с приговором суда не согласна, решение будут обжаловать.
Костю Канского задержали в октябре 2019 года, затем его арестовали и поместили в СИЗО, позже отпустили под домашний арест.
видео: 24.мвд.рф
Найбауэра обвиняли в обладании уголовным статусом, который «обязывает по негласным нормам и правилам всех лиц, имеющих более низкий криминальный статус, подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям». По статье о занятии высшего положения в преступной иерархии Косте Канскому грозило до 15 лет лишения свободы.
Костя Канский родился в октябре 1965 года в деревне Денисовка под Канском. По данным портала «Прайм Крайм», в 1982 году его осудили на три года за угон. Короновали Найбауэра в Москве в 2000 году. После коронации Костя Канский получил срок за незаконный оборот наркотиков (статья 228 УК РФ), был лишен свободы с 2008 по 2010 год.