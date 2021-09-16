Суд оправдал Костю Канского

Костя Канский родился в октябре 1965 года в деревне Денисовка под Канском. По данным портала «Прайм Крайм», в 1982 году его осудили на три года за угон. Короновали Найбауэра в Москве в 2000 году. После коронации Костя Канский получил срок за незаконный оборот наркотиков (статья 228 УК РФ), был лишен свободы с 2008 по 2010 год.