prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 ноября 2021, 10:36

Published 18 ноября 2021, 10:36

Modified 29 мая 2023, 10:34

Updated 29 мая 2023, 10:34

«Бобровый лог» открывает горнолыжную трассу. QR-коды вводят частично

18 ноября 2021, 10:36

В ближайшие выходные парк «Бобровый лог» открывает трассу для лыжников и сноубордистов.

Об этом «Проспекту Мира» рассказали в пресс-службе парка. Точный день открытия пока неизвестен — либо в субботу, 20 ноября, либо в воскресенье, 21 ноября. Первой откроется трасса №13 (подъемник К2).

Вот сколько будут стоить подъемы на канатке:

В «Бобровом логу» уточнили, что для пользования канатной дорогой и туалетом QR-код будет не нужен. Но его нужно будет предъявить в заведениях общепита, спа-комплексе и спортзале. Там вместе с QR-кодом спросят и удостоверение личности.

#Развлечения#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика