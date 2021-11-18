«Бобровый лог» открывает горнолыжную трассу. QR-коды вводят частично

Posted 18 ноября 2021, 10:36
Published 18 ноября 2021, 10:36
Modified 29 мая 2023, 10:34
Updated 29 мая 2023, 10:34
В ближайшие выходные парк «Бобровый лог» открывает трассу для лыжников и сноубордистов.
Об этом «Проспекту Мира» рассказали в пресс-службе парка. Точный день открытия пока неизвестен — либо в субботу, 20 ноября, либо в воскресенье, 21 ноября. Первой откроется трасса №13 (подъемник К2).
Вот сколько будут стоить подъемы на канатке:
В «Бобровом логу» уточнили, что для пользования канатной дорогой и туалетом QR-код будет не нужен. Но его нужно будет предъявить в заведениях общепита, спа-комплексе и спортзале. Там вместе с QR-кодом спросят и удостоверение личности.