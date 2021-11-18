«Бобровый лог» открывает горнолыжную трассу. QR-коды вводят частично

В «Бобровом логу» уточнили, что для пользования канатной дорогой и туалетом QR-код будет не нужен. Но его нужно будет предъявить в заведениях общепита, спа-комплексе и спортзале. Там вместе с QR-кодом спросят и удостоверение личности.

