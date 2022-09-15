Недовольные пассажиры, убыточные перевозчики и «экскурсионные» маршруты: что не так с общественным транспортом Красноярска?

Победить гонки на дорогах города между водителями автобусов, думает урбанистка, можно субсидированием за счет городского бюджета работы транспорта на городских маршрутах. Тогда у частников исчезнет погоня за прибылью, и заодно можно будет заняться изменением маршрутной сети: «Плохая ситуация, когда мы приходим на остановку и пропускаем двадцать автобусов в ожидании нужного, — размышляет Быстрова. — Пассажиры не должны ждать долго. Это можно решить, пересмотрев маршрутную сеть и убрав дублирующие и длинные маршруты. Сейчас ситуация такова, что „дублей“, проезжающих через центр города много, а вот районы города охвачены слабо».