Недовольные пассажиры, убыточные перевозчики и «экскурсионные» маршруты: что не так с общественным транспортом Красноярска?

Posted 15 сентября 2022, 10:37
Published 15 сентября 2022, 10:37
Modified 12 февраля, 07:11
Updated 12 февраля, 07:11
В Красноярске начались перекрытия улиц из-за строительства метротрама, а мэрия представила апокалиптичный прогноз по пробкам. «Проспект Мира» поговорил с экспертами о том, что может сподвигнуть автолюбителей ограничить использование машин и как изменить систему общественного транспорта, чтобы она стала реальным спасением от заторов.
Владелец нескольких автобусных маршрутов Константин Кнапнугель (согласно «СПАРК», он учредитель двух ООО «СТК», которые владеют маршрутами №3, №14, №21, №38, №85 и №99) в разговоре с «ПМ» посетовал на снижение числа пассажиров за последние 10 лет. Бизнесмен считает, что власти «прохлопали» момент, когда на красноярских дорогах стало слишком много личных авто — и не сделали систему общественного транспорта привлекательной альтернативой для автомобилистов.
«Власти еще в конце 2000-х должны были активно менять маршруты, исключая длинные „экскурсионные“, которые местами едут полупустыми. Комбинируя магистральные автобусы подлиннеее и подвозные покороче, можно было бы охватывать микрорайоны Красноярска вглубь, делая систему удобнее для пассажиров и выгоднее для перевозчиков».
Вместо этого, утверждает Кнапнугель, мэрия «заигралась в популизм» — и это привело к «печальным последствиям», как в случае с маршрутом №64: «Желание угодить людям, которые хотят, чтобы автобус доезжал чуть ли не до порога их дома, сыграло с маршрутом злую шутку, — негодует Кнапнугель. — Из-за того, что автобус проезжает по старой Покровке, часть пассажиров теперь не садится в него, перевозчик теряет прибыль».
Предприниматель предположил, что меняя маршрутную сеть можно найти выход и для тех пассажиров, которые против пересадок — для этого можно создать проездной, который на протяжении часа позволит людям бесплатно и безлимитно пересаживаться на автобусы, троллейбусы и трамваи.
В департаменте транспорта «ПМ» рассказали, как менялся пассажиропоток в муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях Красноярска с 2017 по 2022 год (более ранние данные в архиве не сохранились, пассажиропоток в частных маршрутах власти не подсчитывают):
Всего муниципалы работают на 40% автобусных маршрутах и на 100% троллейбусных и трамвайных. Из этих данных можно увидеть стагнацию пассажиропотока в муниципальных маршрутах — особенно если учитывать рост населения в городе (плюс 20 тысяч за пять лет).
Красноярец Алексей — водитель с 15-летним стажем. После получения прав к общественному транспорту он возвращается лишь в тех случаях, когда машина отправляется в ремонт или же сам он решил выпить и не садиться за руль. Алексей утверждает, что проблема пробок и избытка личных авто — это «порочный круг» .
«Чем больше личных авто на дорогах — тем больше пробок. Чем больше пробок — тем больше людей пересаживаются на личный транспорт. Ведь в своем авто стоять в заторах приятнее и удобнее, чем в переполненном автобусе».
В качестве варианта решения проблемы красноярец видит одновременную модернизацию общественного транспорта с усложнением жизни для автомобилистов: «С одной стороны, нужно больше комфортных автобусов и троллейбусов, которые будут ходить по тщательно составленным маршрутам, — рассуждает автолюбитель. — С другой стороны, нужны ограничения и запреты для машин там, где это возможно, например, в центре города. Где-то сделать парковку платной, где-то убрать ее полностью, а где-то и вовсе запретить проезд с 8 утра до 8 вечера. Так, сквозь боль и слезы, водители откажутся от ежедневного использования авто в режиме „дом-работа-дом“».
Как рассказывали в ГИБДД края, на конец 2021 года общее число зарегистрированных машин в Красноярском крае превысило миллион: 904,7 тысячи легковушек и 130 тысяч грузовиков. В 2011 году общее число зарегистрированных в крае легковых и грузовых машин оценивалось в 937 тысячи — уже тогда личным транспортом обладал каждый третий житель региона и каждый второй красноярец.
Оценивали уровень автомобилизации и эксперты издания «Автостат»: по их подсчетам в июле 2020 года, Красноярск по уровню обеспеченности населения легковушками обогнал Москву, Новосибирск и Нижний Новгород.
Урбанист Мария Быстрова в разговоре с корреспондентом «ПМ» заявила, что важно уйти от противостояния общественного транспорта и личных автомобилей — люди должны иметь возможность выбора средств передвижения исходя из потребностей.
«Способов городской мобильности — масса: пешком, на велосипеде, на самокате, на такси. Можно одновременно владеть автомобилем, пользоваться самокатом и переодически ездить на автобусе — человек выбирает, исходя из потребности в конкретный момент. К информации ГИБДД об уровне автомобилизации города следует относиться осторожно — если у нас зарегистрировано условных 400 тысяч автомобилей, это не означает, что все они постоянно выезжают на дороги города».
Победить гонки на дорогах города между водителями автобусов, думает урбанистка, можно субсидированием за счет городского бюджета работы транспорта на городских маршрутах. Тогда у частников исчезнет погоня за прибылью, и заодно можно будет заняться изменением маршрутной сети: «Плохая ситуация, когда мы приходим на остановку и пропускаем двадцать автобусов в ожидании нужного, — размышляет Быстрова. — Пассажиры не должны ждать долго. Это можно решить, пересмотрев маршрутную сеть и убрав дублирующие и длинные маршруты. Сейчас ситуация такова, что „дублей“, проезжающих через центр города много, а вот районы города охвачены слабо».
Как и Кнапнугель, Быстрова тоже считает, что красноярцы подобреют по отношению к пересадкам, если им на выбор дадут больше вариантов проездных.
«Важно расширить билетное меню. Люди не будут пересаживаться, если у них будут брать деньги за каждый вход в автобус. Поэтому должны быть различные виды проездного: это и безлимитный проездной на какое-то количество времени, проездной на какие-либо комбинации видов транспорта и так далее, чтобы люди могли выбрать билет под свои нужды и предпочтения».
Для стимулирования пересадок остановки также нужно сделать более комфортными — сейчас красноярцы вынуждены ждать транспорт, под моросящим дождем или на морозе.
Урбанист и профессор Свободного университета Петр Иванов указал корреспонденту «ПМ» на проблему высокой автомобилизации Красноярска — ссылаясь на данные ГИБДД он считает, в нашем городе нередка ситуация, когда в семье есть больше одного автомобиля.
«В Красноярске довольно высокий уровень автомобилизации, число автомобилей составляет примерно половину от числа домохозяйств — в реальности это означает автомобилизацию в районе 30%: многие домохозяйства имеют несколько автомобилей. Примерно 70% остальных красноярцев выбирают общественный транспорт или передвижение пешком и на других видах транспорта, включая электросамокаты».
Аренду электросамокатов Иванов назвал полноценным видом городского транспорта, особенно для красноярцев, которые живут и работают в центре — но этого не хватает для того, чтобы в городе была выстроена полноценная система, в которой различные виды транспорта легко заменяют и дополняют друг друга.
Урбанист также перечислил ряд мер, которые власти в первую очередь должны предпринять для того, чтобы система общественного транспорта стала реальным дополнением к личным автомобилям красноярцев: «В первую очередь — создать сеть скоростного трамвая, который нужно соединить с городской электричкой, — размышляет Иванов. — Работа этого транспорта на правом и левом берегах Красноярска решит проблему транзита людей через центр города. В самом центре надо расширить зону платной парковки либо ввести платный въезд в него. Для велосипедов — создавать магистральные велодорожки и велогаражи во дворах домов. Чаще пускать автобусы и троллейбусы на „непопулярных“ у частников маршрутах можно через полностью субсидируемые городским бюджетом маршруты: это будет помогать людям чаще отказываться от авто».
Из последних новелл в сфере общественного транспорта у красноярских властей — стройка метротрамвая, закупка новых троллейбусов и электробусов, а также глобальное изменение схемы движения транспорта (пока без подробностей). Не обходится и без скандалов, как в случае с московской компанией «Мовиста», которая хочет зайти в город с концессией и взять под контроль электротранспорт. Рассказывал «ПМ» и о конфликте вокруг приложения «Транспорт Красноярска», с помощью которого пассажиры платили за проезд по QR-кодам. Разработчики приложения считают, что их хотят «выдавить с рынка».