В Красноярском крае нелепый угонщик угнал машину такси с пассажиром внутри

Первую угнанную машину полицейские вскоре нашли в кювете, затем к ним обратился пассажир такси. Он пояснил, что очень удивился, когда на автозаправке за руль автомобиля сел другой водитель. Спросив, что случилось с первым, угонщик спокойно ответил, что теперь он таксист. Немного проехав, пассажир попросил высадить его. Угонщик помог ему достать сумку из багажника и поехал дальше. Позже он бросил авто в Емельяновском районе.