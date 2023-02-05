В Красноярском крае нелепый угонщик угнал машину такси с пассажиром внутри

Posted 5 февраля 2023, 04:29
Published 5 февраля 2023, 04:29
Modified 29 мая 2023, 10:50
Updated 29 мая 2023, 10:50
В Красноярском крае мужчина угнал автомобиль такси с пассажиром внутри. Угонщика нашли по отпечатку пальцев, он заявил, что решил «немного почудить» после ссоры с женой.
Как рассказали в полиции, все началось днем 3 февраля в деревне Терентьево, мужчина сел в автомобиль Toyota Probox, пока владелец ненадолго отошел, оставив ключи в замке зажигания. Через несколько часов тот же мужчина, находясь на 7 километре дороги Красноярск — Железногорск, угнал автомобиль такси Honda Civic с пассажиром на заднем сиденье.
видео здесь и далее: полиция Красноярского края.
Первую угнанную машину полицейские вскоре нашли в кювете, затем к ним обратился пассажир такси. Он пояснил, что очень удивился, когда на автозаправке за руль автомобиля сел другой водитель. Спросив, что случилось с первым, угонщик спокойно ответил, что теперь он таксист. Немного проехав, пассажир попросил высадить его. Угонщик помог ему достать сумку из багажника и поехал дальше. Позже он бросил авто в Емельяновском районе.
Полицейские продолжили искать мужчину и опубликовали фото и видео с ним в соцсетях.
Спустя время в полиции сообщили, что угонщика нашли по отпечатку пальца. Им оказался 34-летний житель Сосновоборска.
Когда эксперт-криминалист осматривал первый угнанный автомобиль, то он нашел на стекле слабый след пальца угонщика. След получилось восстановить, после чего его прогнали по базе, отпечаток совпал с одной дактилоскопической картой. Затем мужчину нашли оперативники уголовного розыска, подробностей об этом нет.
В отделе угонщик сказал, что поссорился с женой и решил «немного почудить». За угон двух автомобилей ему грозит до пяти лет лишения свободы. Обе машины вернули владельцам.