В краевом правительстве установят новую пропускную систему c распознаванием лиц

Posted 5 мая 2023, 11:52
Published 5 мая 2023, 11:52
Modified 6 мая 2023, 08:38
Updated 6 мая 2023, 08:38
Как сказано в описании лота, поставщик должен предоставить три тысячи магнитных карт «постоянный пользователь», тысячу гостевых карт, настольный считыватель, два модуля для контроллеров и терминал доступа распознавания лиц с большим экраном. Его точность должна быть от 99%, время распознавания лица — менее 0,2 секунды.
Начальная цена закупки составляет 522 890 рублей. Заявки принимают до 12 мая. Финансируется закупка за счет краевого бюджета.
Указан и адрес, по которому нужно установить систему пропусков — Мира, 110. Это здание администрации Красноярского края.
«Проспект Мира» отправил запрос в пресс-службу губернатора и правительства Красноярского края, чтобы узнать, зачем понадобилась новая пропускная система.