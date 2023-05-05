prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 мая 2023, 11:52

Published 5 мая 2023, 11:52

Modified 6 мая 2023, 08:38

Updated 6 мая 2023, 08:38

В краевом правительстве установят новую пропускную систему c распознаванием лиц

5 мая 2023, 11:52
На сайте госзакупок появился лот от управления делами губернатора Красноярского края, которое заказало новую систему пропусков за 523 тысячи рублей.

Как сказано в описании лота, поставщик должен предоставить три тысячи магнитных карт «постоянный пользователь», тысячу гостевых карт, настольный считыватель, два модуля для контроллеров и терминал доступа распознавания лиц с большим экраном. Его точность должна быть от 99%, время распознавания лица — менее 0,2 секунды. 

Начальная цена закупки составляет 522 890 рублей. Заявки принимают до 12 мая. Финансируется закупка за счет краевого бюджета.

Указан и адрес, по которому нужно установить систему пропусков — Мира, 110. Это здание администрации Красноярского края.

«Проспект Мира» отправил запрос в пресс-службу губернатора и правительства Красноярского края, чтобы узнать, зачем понадобилась новая пропускная система. 

#Деньги#Общество#Новости#Губернатор#Безопасность
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика