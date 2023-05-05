В краевом правительстве установят новую пропускную систему c распознаванием лиц

Как сказано в описании лота, поставщик должен предоставить три тысячи магнитных карт «постоянный пользователь», тысячу гостевых карт, настольный считыватель, два модуля для контроллеров и терминал доступа распознавания лиц с большим экраном. Его точность должна быть от 99%, время распознавания лица — менее 0,2 секунды.