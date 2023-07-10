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Posted 10 июля 2023, 10:25

Published 10 июля 2023, 10:25

Modified 24 декабря, 18:45

Updated 24 декабря, 18:45

Артемий Лебедев похвалил ужин от красноярского ресторана и обругал сельский сортир

10 июля 2023, 10:25
Блогер и дизайнер Артемий Лебедев прилетел в Красноярск и побывал на «диком ужине» на мраморном карьере, который проводил красноярский ресторан Fresco.

По словам Лебедева, для того, чтобы добраться до заброшенного мраморного карьера, нужно ехать «два часа в зажопье». Ужин проходил на свежем воздухе.

«Готовил в том числе Артем Естафьев, у которого рест в Москве получил две звезды Мишлена. Короче, не дошик на природе, а файн-дайнинг, — рассказал подписчикам Лебедев. — Я на старости лет пришел к выводу, что вкусно пожрать — великая ценность, так что не пропускаю такие события».

По словам Лебедева, все было «вкусно», и мероприятие надолго запомнилось. Из минусов он отметил то, что «мало наливают». Также дизайнер рассказал, что «в деревенском сортире стульчак обоссанный, а могли бы поставить хозяюшку с тряпочкой».

Лебедев часто бывает в Красноярске. В этот приезд он даже посоветовал места, в которых стоит побывать. В прошлом году он назвал Красноярск «кулинарной столицей». В сентябре он похвалил остров Татышев и раскритиковал Торгашинскую лестницу с Биг-Беном. При этом Лебедев критиковал подсветку вантового моста и ездил на Красноярскую ГЭС с мэром Дивногорска.

#Люди#Общество#Еда#Красноярск#Артемий Лебедев
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