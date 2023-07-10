Артемий Лебедев похвалил ужин от красноярского ресторана и обругал сельский сортир

Лебедев часто бывает в Красноярске. В этот приезд он даже посоветовал места, в которых стоит побывать. В прошлом году он назвал Красноярск «кулинарной столицей». В сентябре он похвалил остров Татышев и раскритиковал Торгашинскую лестницу с Биг-Беном. При этом Лебедев критиковал подсветку вантового моста и ездил на Красноярскую ГЭС с мэром Дивногорска.