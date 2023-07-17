Московский мясокомбинат судится с «Солгоном» красноярского депутата из-за сосисок

«Микояновский мясокомбинат» называет себя владельцем исключительных прав на товарный знак «Москворецкая» и продает под ним товары животного происхождения. В иске предприятие указывает, что ужурский «Солгон» производит и продает шпикачки «Москворецкие», что сходно с их товарным знаком. Значит, «Солгон» нарушил права и продает контрафакт. С него требуют 1 миллион рублей компенсации за нарушение прав на товарный знак.