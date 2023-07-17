Московский мясокомбинат судится с «Солгоном» красноярского депутата из-за сосисок

Posted 17 июля 2023, 08:15
Published 17 июля 2023, 08:15
Modified 17 июля 2023, 08:17
Updated 17 июля 2023, 08:17
«Микояновский мясокомбинат» называет себя владельцем исключительных прав на товарный знак «Москворецкая» и продает под ним товары животного происхождения. В иске предприятие указывает, что ужурский «Солгон» производит и продает шпикачки «Москворецкие», что сходно с их товарным знаком. Значит, «Солгон» нарушил права и продает контрафакт. С него требуют 1 миллион рублей компенсации за нарушение прав на товарный знак.
Арбитражный суд принял иск москвичей к производству, следующее заседание назначено на 25 августа 2023 года.
По данным сервиса «Спарк», гендиректором ЗАО «Микояновский мясокомбинат» является Алексей Якимов. В 2022 году сельхозпредприятие выручило 9,8 миллиарда рублей, из них чистая прибыль составила 509 миллиона.
По данным «Чекко», «Микояновский мясокомбинат» участвовал в 328 судебных делах, в 316 из них выступал истцом. Все дела за последние два года касаются интеллектуальной собственности, например, предприятие судилось с АО «Мясокомбинат Раменский», «Богдановичшский мясокомбинат», «Суджамясо» и другими.
«Солгон» занимается производством животноводческой продукции и выращивает зерновые культуры. Предприятие работает в одноименном селе в Ужурском районе края с 1957 года. Одним из его руководителей является депутат краевого заксобрания Борис Мельниченко, он владеет 41,31% в уставном капитале предприятия. В 2022 году сельхозпредприятие выручило 3,7 миллиарда рублей, из них чистая прибыль составила 927,7 миллиона.