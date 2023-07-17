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Posted 17 июля 2023, 08:15

Published 17 июля 2023, 08:15

Modified 17 июля 2023, 08:17

Updated 17 июля 2023, 08:17

Московский мясокомбинат судится с «Солгоном» красноярского депутата из-за сосисок

17 июля 2023, 08:15

«Микояновский мясокомбинат» судится с красноярским «Солгоном» из-за названия сосисок

Московское ЗАО «Микояновский мясокомбинат» подало в суд на ужурское сельхозпредприятие «Солгон» депутата заксобрания Бориса Мельниченко.

«Микояновский мясокомбинат» называет себя владельцем исключительных прав на товарный знак «Москворецкая» и продает под ним товары животного происхождения. В иске предприятие указывает, что ужурский «Солгон» производит и продает шпикачки «Москворецкие», что сходно с их товарным знаком. Значит, «Солгон» нарушил права и продает контрафакт. С него требуют 1 миллион рублей компенсации за нарушение прав на товарный знак.

Арбитражный суд принял иск москвичей к производству, следующее заседание назначено на 25 августа 2023 года.

По данным сервиса «Спарк», гендиректором ЗАО «Микояновский мясокомбинат» является Алексей Якимов. В 2022 году сельхозпредприятие выручило 9,8 миллиарда рублей, из них чистая прибыль составила 509 миллиона.

По данным «Чекко», «Микояновский мясокомбинат» участвовал в 328 судебных делах, в 316 из них выступал истцом. Все дела за последние два года касаются интеллектуальной собственности, например, предприятие судилось с АО «Мясокомбинат Раменский», «Богдановичшский мясокомбинат», «Суджамясо» и другими.

«Солгон» занимается производством животноводческой продукции и выращивает зерновые культуры. Предприятие работает в одноименном селе в Ужурском районе края с 1957 года. Одним из его руководителей является депутат краевого заксобрания Борис Мельниченко, он владеет 41,31% в уставном капитале предприятия. В 2022 году сельхозпредприятие выручило 3,7 миллиарда рублей, из них чистая прибыль составила 927,7 миллиона.

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#Общество#Красноярск#Суд#Ужурский район
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