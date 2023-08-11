Где и когда красноярцы могут увидеть звездный ливень

Posted 11 августа 2023, 10:19
Published 11 августа 2023, 10:19
Modified 29 октября, 05:33
Updated 29 октября, 05:33
Метеорный поток Персеиды появляется каждый год со стороны созвездия Персей. Он образуется, когда комета Свифта-Туттля проходит мимо Земли. Планета попадает в шлейф пыли, остающийся после кометы, и в небе начинается «звёздный дождь» — частицы пыли сгорают в атмосфере. Пик активно приходится на август.
При благоприятных условиях и отсутствии городской засветки можно будет наблюдать до 100 метеоров в час или 1-2 метеора в минуту.
Как сказано на сайте университета Решетнева, поток проявляет активность с 17 июля по 24 августа. Его интенсивность постепенно растёт, достигает пика — обычно это происходит 12 августа, а затем постепенно падает.
Метеорный поток Персеиды является рекордсменом не только по числу метеоров, но и по числу болидов — очень ярких «падающих звезд». За пять лет наблюдений учёные зафиксировали 528 болидов, связанных с Персеидами.
Руководитель обсерватории университета Решетнева Сергей Веселков посоветовал в разговоре с Gornovosti наблюдать за «звездопадом» за городом. Но можно выбрать места и в самом Красноярске.
«Лучше всего наблюдать звездопад не в городе. В самом Красноярске надежды очень мало что-то увидеть. Однако в этом потоке будут и болиды, то есть более яркие метеоры, но вряд ли кто-то захочет сидеть всю ночь, смотреть в небо и ждать их. Поэтому советую уехать подальше от света фонарей. Если нет желания уезжать куда-то далеко, то неплохой вариант — остров Татышев».
Чтобы увидеть Персеиды, учёный рекомендует смотреть на небо в сторону созвездий Кассиопея, Жираф и Персей — на северо-восток. Именно там будет больше всего падающих «звёзд». Наблюдать за потоком можно будет еще несколько дней.