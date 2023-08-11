Где и когда красноярцы могут увидеть звездный ливень

Чтобы увидеть Персеиды, учёный рекомендует смотреть на небо в сторону созвездий Кассиопея, Жираф и Персей — на северо-восток. Именно там будет больше всего падающих «звёзд». Наблюдать за потоком можно будет еще несколько дней.