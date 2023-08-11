prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 августа 2023, 10:19

Published 11 августа 2023, 10:19

Modified 29 октября, 05:33

Updated 29 октября, 05:33

Где и когда красноярцы могут увидеть звездный ливень

11 августа 2023, 10:19

Красноярцы могут увидеть звездный ливень

В ночь на 13 августа пройдет «звездный ливень» — на этот период приходится пик метеорного потока Персеиды.

Метеорный поток Персеиды появляется каждый год со стороны созвездия Персей. Он образуется, когда комета Свифта-Туттля проходит мимо Земли. Планета попадает в шлейф пыли, остающийся после кометы, и в небе начинается «звёздный дождь» — частицы пыли сгорают в атмосфере. Пик активно приходится на август.

При благоприятных условиях и отсутствии городской засветки можно будет наблюдать до 100 метеоров в час или 1-2 метеора в минуту.

Как сказано на сайте университета Решетнева, поток проявляет активность с 17 июля по 24 августа. Его интенсивность постепенно растёт, достигает пика — обычно это происходит 12 августа, а затем постепенно падает.

Метеорный поток Персеиды является рекордсменом не только по числу метеоров, но и по числу болидов — очень ярких «падающих звезд». За пять лет наблюдений учёные зафиксировали 528 болидов, связанных с Персеидами.

Руководитель обсерватории университета Решетнева Сергей Веселков посоветовал в разговоре с Gornovosti наблюдать за «звездопадом» за городом. Но можно выбрать места и в самом Красноярске.

«Лучше всего наблюдать звездопад не в городе. В самом Красноярске надежды очень мало что-то увидеть. Однако в этом потоке будут и болиды, то есть более яркие метеоры, но вряд ли кто-то захочет сидеть всю ночь, смотреть в небо и ждать их. Поэтому советую уехать подальше от света фонарей. Если нет желания уезжать куда-то далеко, то неплохой вариант — остров Татышев».

Чтобы увидеть Персеиды, учёный рекомендует смотреть на небо в сторону созвездий Кассиопея, Жираф и Персей — на северо-восток. Именно там будет больше всего падающих «звёзд». Наблюдать за потоком можно будет еще несколько дней.

#Город#Люди#Общество#Красноярск#Красноярский край#Звездопад
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика