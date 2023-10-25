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Posted 25 октября 2023, 07:41

Published 25 октября 2023, 07:41

Modified 12 февраля, 07:16

Updated 12 февраля, 07:16

Выяснили, чем занимаются в Красноярске звездные теннисистки Мирра и Эрика Андреевы

25 октября 2023, 07:41

Теннисистка Мирра Андреева прилетела в родной Красноярск «перезарядиться»

Победительницы турниров WTA и ITF Мирра и Эрика Андреевы приехали в родной Красноярск за несколько дней до своих мастер-классов, чтобы увидеться с семьей. Об этом «Проспекту Мира» рассказала сестра спортсменок Ксения Андреева.

Она отметила, что Мирра и Эрика стараются приезжать в Красноярск минимум раз в год.

«Одна из главных целей их приездов — увидеться со всеми родственниками. Бабушки, дедушки, сестры и братья, тёти и дяди… У нас большая семья и такие, хоть и редкие, встречи важны и очень заряжают».

Ксения отметила, что раньше спортсменки приезжали под Новый год и собиралась вся семья. Однако сейчас у Эрики и Мирры всё больше игр в разных странах и городах.

«Турниры могут внезапно появляться и пропадать — и внезапно получилось собраться в Красноярске именно в конце октября. Всё совпало. Так, к слову, и дешевле, чем под Новый год. Теннис — спорт дорогой, перелеты сейчас — ещё дороже».

Так, сейчас теннисистки «отдыхают, перезаряжаются, наслаждаются общением, родными местами и людьми».

«Мы, все эти самые родные люди, их очень ждём и подгадываем время, чтобы наконец встретиться. А ещё очень-очень надеемся, что по традиции всем-всем удастся собраться на семейный Новый год. Без девочек его трудно представить».

Мирра и Эрика Андреевы — победительницы турниров WTA и ATF. В рейтинге Женской теннисной организации — WTA, Мирра занимает 47 место в мире, а Эрика — 130. За свою карьеру Андреевы вместе заработали более миллиона долларов — следует из данных на сайте WTA.

В Красноярске 28 октября Андреевы проведут пресс-конференцию, мастер-классы и автограф-сессию.

  • Ранее «Проспект Мира» писал, что Мирра стала первой в истории тенниса спортсменкой, завоевавшей три международных титула в 15 лет.
  • После поражения в финале Уимблдона Мирре дали штраф $8000 за неспортивное поведение. Она бросила ракетку и отказалась пожать руку рефери.
  • В 16 лет Мирра сыграла в турнире US Open-2023. Это первый взрослый турнир «Большого шлема», который она начала не с квалификации.
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