Выяснили, чем занимаются в Красноярске звездные теннисистки Мирра и Эрика Андреевы

Posted 25 октября 2023, 07:41
Published 25 октября 2023, 07:41
Modified 12 февраля, 07:16
Updated 12 февраля, 07:16
Она отметила, что Мирра и Эрика стараются приезжать в Красноярск минимум раз в год.
«Одна из главных целей их приездов — увидеться со всеми родственниками. Бабушки, дедушки, сестры и братья, тёти и дяди… У нас большая семья и такие, хоть и редкие, встречи важны и очень заряжают».
Ксения отметила, что раньше спортсменки приезжали под Новый год и собиралась вся семья. Однако сейчас у Эрики и Мирры всё больше игр в разных странах и городах.
«Турниры могут внезапно появляться и пропадать — и внезапно получилось собраться в Красноярске именно в конце октября. Всё совпало. Так, к слову, и дешевле, чем под Новый год. Теннис — спорт дорогой, перелеты сейчас — ещё дороже».
Так, сейчас теннисистки «отдыхают, перезаряжаются, наслаждаются общением, родными местами и людьми».
«Мы, все эти самые родные люди, их очень ждём и подгадываем время, чтобы наконец встретиться. А ещё очень-очень надеемся, что по традиции всем-всем удастся собраться на семейный Новый год. Без девочек его трудно представить».
Мирра и Эрика Андреевы — победительницы турниров WTA и ATF. В рейтинге Женской теннисной организации — WTA, Мирра занимает 47 место в мире, а Эрика — 130. За свою карьеру Андреевы вместе заработали более миллиона долларов — следует из данных на сайте WTA.
В Красноярске 28 октября Андреевы проведут пресс-конференцию, мастер-классы и автограф-сессию.