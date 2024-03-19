«Тепло по проводам»: как электричество поможет Красноярску улучшить экологию

Из-за невысоких труб, выбросы от печек частного сектора накапливаются возле поверхности земли на высоте 2-10 метров. Эксперты подсчитали, что от 20 до 30% валовых выбросов в приземный слой воздуха — основную зону жизнедеятельности горожан, — в Красноярске дает именно частный сектор, а также небольшие производства малого предпринимательства, которые обогревают свои помещения самостоятельно. Особенно это заметно зимой в морозную и безветренную погоду — над малоэтажной застройкой можно увидеть густой смог.