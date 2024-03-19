«Тепло по проводам»: как электричество поможет Красноярску улучшить экологию

Posted 19 марта 2024, 02:00
Published 19 марта 2024, 02:00
Modified 22 января, 04:06
Updated 22 января, 04:06
В первом выпуске рассказываем о том, чем опасен дым от печек, вместе с представителем научного сообщества анализируем разные решения для автономных источников.
Чем опасно печное отопление для воздуха Красноярска
В границах столицы края — 15 тысяч домов, которые отапливаются автономно без подключения к теплосетям — собственным котлом, который может работать на дровах, угле или электричестве.
Из-за невысоких труб, выбросы от печек частного сектора накапливаются возле поверхности земли на высоте 2-10 метров. Эксперты подсчитали, что от 20 до 30% валовых выбросов в приземный слой воздуха — основную зону жизнедеятельности горожан, — в Красноярске дает именно частный сектор, а также небольшие производства малого предпринимательства, которые обогревают свои помещения самостоятельно. Особенно это заметно зимой в морозную и безветренную погоду — над малоэтажной застройкой можно увидеть густой смог.
Плотная высотная застройка не позволяет рассеяться этой массе — город расположен в котловине, окружен горными хребтами — 8 высотных террас, и только сильный ветер может улучшить эту ситуацию. Подвести тепло от ТЭЦ к каждому дому — сложно и не всегда возможно из-за специфики застройки частного сектора и стоимости таких работ.
Основатель лаборатории «А2 Рисеарч энд консалтинг», кандидат технических наук Алексей Романов выделил две основные проблемы, связанные с частным сектором и объектами малого предпринимательства. Во-первых, частные домовладения расположены во всех районах Красноярска, во-вторых, они обеспечены «самыми примитивными устройствами для обогрева», никакой газоочистки там, конечно, нет.
«Выбросы, как правило, очень токсичны: сажа, пыль, оксид углерода, иногда диоксид серы, в больших количествах бенз (а)пирен, а это очень опасное для здоровья человека вещество. Когда у нас на даче горит печка — это не так проблематично, потому что дома неплотно стоят друг к другу. Но если речь идет о городской среде, то здесь это становится проблемой. Потому что очень часто — по примеру Николаевки, Покровки, улицы Маерчака, Солонцов — выбросы буквально застревают внутри этих районов», — рассказывает эксперт.
Романов полагает, что единственное верное решение на текущий момент — оперативный перевод автономных источников теплоснабжения (АИТ) частного сектора на альтернативные виды топлива. Его лаборатория проводила ряд моделирований для городов Восточной Сибири — Красноярску с его особенностями уделили особое внимание. Исследования опубликованы в реферируемых научных журналах.
«С помощью моделей мы переводили АИТ на электроотопление. И пришли к выводу, что если перевести хотя бы 15% домовладений частного сектора на электроотопление, то зону, где при определенных погодных условиях превышаются предельно допустимые концентрации, можно сократить до двух раз. Именно электроотопление — самое эффективное решение на текущий момент, если мы хотим снизить загрязнение приземного слоя в Красноярске. В кратчайшей перспективе оно позволит существенно улучшить экологическую обстановку в Красноярске», — утверждает Алексей Романов.
Основатель «А2 Рисеарч энд консалтинг» отмечает и экономическую эффективность электрификации. Сейчас в городе нет магистрального газа, а когда он появится, нужно будет еще создать внутреннюю газораспределительную сеть — на это потребуются время и ресурсы, причем, значительные. Организовать электроотопление в домах гораздо проще и дешевле.
«Газораспределительная сеть вряд ли будет создана так же быстро для каждого автономного источника теплоснабжения, как электрическая. Поэтому электроотоплением нужно заниматься как можно серьезнее — это оперативно исправит ситуацию. До четверти, а при экстремально низких температурах и до трети выбросов в приземном слое можно снизить за счет электроотопления», — говорит Алексей Романов.
Кроме того, перевод частного сектора на электрические источники отопления, по прогнозам эксперта, поспособствует развитию сети электрозаправок и, как следствие, электротранспорта, в том числе, городского — троллейбусов и электробусов.
«Почему для Красноярска это важно? Потому что минусовые температуры — 25, 30 иногда даже 40 градусов — которые держатся по две-три недели, в нашем климате и при незамерзающем Енисее способствуют тому, что испарения от реки собирают все выбросы от печного отопления и автотранспорта. А застройка не позволяет рассеять эту огромную инертную массу, которая и создает так называемое „черное небо“, — продолжает Романов.
В качестве наглядного примера влияния АИТ на загрязнение приземного слоя эколог приводит поселок Емельяново.
«Там нет промышленности, но в морозную погоду смог нависает даже при относительно простом рельефе. Также в районе бывшего поста ДПС выстраиваются фуры вдоль дороги на протяжении пары километров: каждый, кто проезжает из аэропорта в Красноярск, может ощутить на себе влияние выбросов от автотранспорта на этом участке. Электрификация для Красноярска является наиболее быстрым и эффективным решением проблем экологии в контексте снижения выбросов и от АИТ, и от автотранспорта», — подытожил Алексей Романов.
Еще одни яркий пример — ситуация в Минусинске, где также нет промышленности, однако режим неблагоприятных метеоусловий объявляют довольно часто.