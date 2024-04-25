prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 апреля, 11:28

Published 25 апреля, 11:28

Modified 25 апреля, 11:30

Updated 25 апреля, 11:30

Ученые не рекомендуют «выпускать пар» во время вспышек гнева

Ученые не рекомендуют «выпускать пар» во время вспышек гнева

25 апреля 2024, 11:28
Фото: Изображение Midjourney
Ученые проанализировали результаты 154 посвященных агрессии исследований и пришли к выводу, что выплеснуть гнев — не лучший способ успокоиться. Более того, проявление агрессии только провоцирует эту эмоцию.

Как справиться с гневом

Во время гнева у человека учащается сердцебиение и повышается кровяное давление. По мнению ученых, это защитная реакция организма на опасность. Чтобы справиться с гневом, не следует проявлять агрессивное поведение — повышать голос, жаловаться и в целом говорить о том, что раздражает, пишет newkhakasiya.online.

Мета-анализ 154 исследований показывает, что подобная тактика только усиливает негативную эмоцию. Прежде всего нужно успокоить тело. Например, с помощью дыхательной техники, физических упражнений, релаксации.

После этого эмоцию нужно рационализировать — назвать ее, проговорить мысленно или вслух. Имеет смысл обсудить с кем-то ситуацию, вызвавшую гнев. Однако важно, чтобы собеседник не просто молча соглашался, а мог дать конструктивную обратную связь. Это позволит взглянуть на ситуацию с другой стороны.

Польза гнева

Стоит отметить, что гнев может приносить и пользу. Дело в том, что эта эмоция является своего рода «маячком», указывающим на слабые места в психике. Когда человек раздражается, он чувствует свою беспомощность. Возможно, это связано с прошлым опытом. У каждого он индивидуален, поэтому у разных людей гнев вызывают разные моменты. Кого-то может задеть брошенный в его адрес едкий комментарий, а кто-то сердится, когда ему не отвечают на сообщение.

Таким образом, можно анализировать и прорабатывать те слабые моменты, которые выявляются благодаря гневу.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика