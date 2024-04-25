Ученые не рекомендуют «выпускать пар» во время вспышек гнева

Posted 25 апреля, 11:28
Published 25 апреля, 11:28
Modified 25 апреля, 11:30
Updated 25 апреля, 11:30
Как справиться с гневом
Во время гнева у человека учащается сердцебиение и повышается кровяное давление. По мнению ученых, это защитная реакция организма на опасность. Чтобы справиться с гневом, не следует проявлять агрессивное поведение — повышать голос, жаловаться и в целом говорить о том, что раздражает, пишет newkhakasiya.online.
Мета-анализ 154 исследований показывает, что подобная тактика только усиливает негативную эмоцию. Прежде всего нужно успокоить тело. Например, с помощью дыхательной техники, физических упражнений, релаксации.
После этого эмоцию нужно рационализировать — назвать ее, проговорить мысленно или вслух. Имеет смысл обсудить с кем-то ситуацию, вызвавшую гнев. Однако важно, чтобы собеседник не просто молча соглашался, а мог дать конструктивную обратную связь. Это позволит взглянуть на ситуацию с другой стороны.
Польза гнева
Стоит отметить, что гнев может приносить и пользу. Дело в том, что эта эмоция является своего рода «маячком», указывающим на слабые места в психике. Когда человек раздражается, он чувствует свою беспомощность. Возможно, это связано с прошлым опытом. У каждого он индивидуален, поэтому у разных людей гнев вызывают разные моменты. Кого-то может задеть брошенный в его адрес едкий комментарий, а кто-то сердится, когда ему не отвечают на сообщение.
Таким образом, можно анализировать и прорабатывать те слабые моменты, которые выявляются благодаря гневу.