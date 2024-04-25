Ученые не рекомендуют «выпускать пар» во время вспышек гнева

Стоит отметить, что гнев может приносить и пользу. Дело в том, что эта эмоция является своего рода «маячком», указывающим на слабые места в психике. Когда человек раздражается, он чувствует свою беспомощность. Возможно, это связано с прошлым опытом. У каждого он индивидуален, поэтому у разных людей гнев вызывают разные моменты. Кого-то может задеть брошенный в его адрес едкий комментарий, а кто-то сердится, когда ему не отвечают на сообщение.