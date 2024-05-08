Красноярские коммунальщики покажут, как обеззараживается вода

Posted 8 мая, 07:59
Published 8 мая, 07:59
Modified 8 мая, 08:01
Updated 8 мая, 08:01
Гостей познакомят с новой технологией обеззараживания питьевой воды с помощью поваренной соли, из которой в электролизёрных установках получают безопасный реагент — гипохлорит натрия.
Реконструкция хлораторных насосной станции «Южная», водозаборов острова Казачий и «Гремячий лог» началась в августе 2021 года с закрытия складов хранения баллонов с жидким хлором на территории этих объектов.
Новые электролизные модули после тестирования были ведены в эксплуатацию в августе 2023 года. В апреле 2024-го водозабор острова Казачий и станцию «Южная» Стройнадзор исключил из списка опасных объектов.
«„КрасКом» сработал на опережение и полностью устранил из технологии обеззараживания питьевой воды жидкий хлор на водозаборах «Гремячий лог» и острова Казачий, заменив его безвредным гипохлоритом натрия, чтобы обеспечить безопасность красноярцев и наших сотрудников. В настоящее время на трёх из семи красноярских водозаборах используется поваренная соль вместо хлора. В планах предприятия перевести на эту безопасную технологии и оставшиеся четыре муниципальных водозаборных сооружения», — рассказал генеральный директор «КрасКом» Олег Гончеров.
В стадии завершения сейчас документационная работа и по водозабору «Гремячий лог». В ближайшее время его также исключат из объектов III класса опасности, в связи с фактическим отсутствием на сегодняшний день мест для складирования баллонов с хлором. Поэтому на несуществующий объект не должна требоваться санитарно-защитная зона.
Дата проведения экскурсии по водозабору «Гремячий лог» — среда, 15 мая. Начало в 11:00 часов.
Журналисты могут подать заявку для получения допуска на режимный объект по электронной почте [email protected]. В заявке, выполненной на фирменном бланке СМИ, необходимо указать: ФИО, должность, список аппаратуры. К рассмотрению принимаются заявки, поступившие не позднее 14.00 часов вторника, 14 мая.