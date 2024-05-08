Красноярские коммунальщики покажут, как обеззараживается вода

В стадии завершения сейчас документационная работа и по водозабору «Гремячий лог». В ближайшее время его также исключат из объектов III класса опасности, в связи с фактическим отсутствием на сегодняшний день мест для складирования баллонов с хлором. Поэтому на несуществующий объект не должна требоваться санитарно-защитная зона.