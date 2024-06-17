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Posted 17 июня, 05:42

Published 17 июня, 05:42

Modified 9 октября, 03:16

Updated 9 октября, 03:16

«Этот пенопластовый мир рушится»: смотрим, что стало с «Сибирской Венецией»

«Этот пенопластовый мир рушится»: смотрим, что стало с «Сибирской Венецией»

17 июня 2024, 05:42
Фото: vk.com/club216332786
Появились новые фотографии заброшенного коттеджного поселка «Сибирская Венеция» под Красноярском. Микрорайон расположен недалеко от озера Бархатово.

Недавно в заброшенном поселке побывала красноярский фотограф Диана. Кадры «Сибирской Венеции» появились в группе «Нетапланета».

Фото: vk.com/club216332786

Диана в разговоре с корреспондентом «Проспекта Мира» отметила, что жилой комплекс выглядит грустно не только на снимках, но и вживую.

«Хоть и пытаются поддерживать какое-то состояние, но этот пенопластовый мир неминуемо рушится. Сам охранник уже обречённо говорит на входе, что смотреть не на что, хотя и берут до сих пор дань за посещение в размере 100 рублей», — отметила она.
Фото: vk.com/club216332786

Девушка предполагает, что охранник и сам не знает, почему за вход берут деньги. По словам Дианы, она не первый год ездит в «Сибирскую Венецию» и там всегда был платный вход.

«Видимо, считают, что эти „декорации“ имеют ценность. Хотя, скорее, спрос рождает предложение. Раньше просто брали деньги, сейчас дают подобие пропуска- черно-белый распечатанный билетик, с указанием суммы и картинкой местных декораций», — добавила она.

В беседе с «ПМ» фотограф отметила, что скульптур в заброшенном поселке становится все меньше.

При этом, как говорит девушка, там до сих пор стригут траву, а недавно поменяли воду в канале и покрасили скульптуры коней в фонтане.

«А в самом поселке практически полностью пропал запах курятника, который раньше в нос бил с самого входа», — пояснила Диана.
  • Коттеджный поселок на месте бывшей птицефабрики «Сибирская губерния» начали строить в 2014 году. Его владельцем стал бывший создатель гипермаркетов «Алпи» Алексей Подсохин.
  • В 2017 году после совместной проверки прокуратуры и Стройнадзора выяснилось, что районная администрация не выдавала разрешение на строительство комплекса. Более того, оказалось, дома в «Сибирской Венеции» строили из уже использованных материалов.
  • В 2019 году в жилом комплексе планировали организовать детский лагерь, однако суд запретил вести подобную деятельность.
  • В 2023 году экс-прокурору Березовского района дали 10,5 лет колонии за получение взятки от владельца «Сибирской Венеции» Алексея Подсохина. По мнению следователей, Подсохин планировал ежемесячно давать Аслаханову такую взятку за покровительство бизнесу.
  • На самого бизнесмена тоже завели уголовное дело — за дачу взятки должностному лицу в крупном размере (пункт «б» части 4 статьи 291 УК). Ему грозит до 12 лет колонии, однако Подсохин уже много лет находится за границей.
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Сибирская Венеция#Коттедж#Микрорайон
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