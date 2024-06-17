«Этот пенопластовый мир рушится»: смотрим, что стало с «Сибирской Венецией»

Posted 17 июня, 05:42
Published 17 июня, 05:42
Modified 9 октября, 03:16
Updated 9 октября, 03:16
Недавно в заброшенном поселке побывала красноярский фотограф Диана. Кадры «Сибирской Венеции» появились в группе «Нетапланета».
Диана в разговоре с корреспондентом «Проспекта Мира» отметила, что жилой комплекс выглядит грустно не только на снимках, но и вживую.
«Хоть и пытаются поддерживать какое-то состояние, но этот пенопластовый мир неминуемо рушится. Сам охранник уже обречённо говорит на входе, что смотреть не на что, хотя и берут до сих пор дань за посещение в размере 100 рублей», — отметила она.
Девушка предполагает, что охранник и сам не знает, почему за вход берут деньги. По словам Дианы, она не первый год ездит в «Сибирскую Венецию» и там всегда был платный вход.
«Видимо, считают, что эти „декорации“ имеют ценность. Хотя, скорее, спрос рождает предложение. Раньше просто брали деньги, сейчас дают подобие пропуска- черно-белый распечатанный билетик, с указанием суммы и картинкой местных декораций», — добавила она.
В беседе с «ПМ» фотограф отметила, что скульптур в заброшенном поселке становится все меньше.
При этом, как говорит девушка, там до сих пор стригут траву, а недавно поменяли воду в канале и покрасили скульптуры коней в фонтане.
«А в самом поселке практически полностью пропал запах курятника, который раньше в нос бил с самого входа», — пояснила Диана.