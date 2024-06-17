В Красноярске впервые состоится фермерский фестиваль «Калина-Малина ФЕСТ»

Posted 17 июня, 06:00
Published 17 июня, 06:00
Modified 27 июня, 03:44
Updated 27 июня, 03:44
Большой семейный праздник пройдёт 6 и 7 июля с 10 до 20 часов на острове Татышев в честь 10-летия сети магазинов фермерских продуктов «Калина-Малина». Гостям предложат самое свежее и уникальное от лучших хозяйств Сибири. На мероприятии будет работать стритфуд от поваров, шашлыки, мороженое и другая вкусная еда.
Детей и взрослых не оставят равнодушными кулинарные мастер-классы, квесты, катание на тракторе. Будет работать мини-зоопарк, где ребята смогут познакомиться с разнообразием фермерского хозяйства, покормить животных и научиться правильно ухаживать за ними.
Специальный игровой уголок с кукурузной песочницей для юных гостей фестиваля займёт активных непосед, пока их родители знакомятся с ассортиментом уникальной и натуральной продукцией местных фермеров.
Желающие смогут испытать себя в хоббихорсинге, поучаствовать в боях подушками, принять участие в эстафетах и пострелять из водных пистолетов. Перед гостями выступят местные музыкальные группы и акустические дуэты.
Кроме того, в рамках фестиваля предусмотрена деловая программа с лекциями для желающих стать фермерами, а также для интересующихся экологичным образом жизни.
Вход на фестиваль бесплатный. Подробная информация на сайте или в ТГ.