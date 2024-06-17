В Красноярске впервые состоится фермерский фестиваль «Калина-Малина ФЕСТ»

Большой семейный праздник пройдёт 6 и 7 июля с 10 до 20 часов на острове Татышев в честь 10-летия сети магазинов фермерских продуктов «Калина-Малина». Гостям предложат самое свежее и уникальное от лучших хозяйств Сибири. На мероприятии будет работать стритфуд от поваров, шашлыки, мороженое и другая вкусная еда.