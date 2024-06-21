Земли «Златоулочки» национализировали — застройщик обманул людей на сотни миллионов

Posted 21 июня, 09:55
Published 21 июня, 09:55
Modified 21 июня, 11:05
Updated 21 июня, 11:05
Напомним, двое застройщиков, которые были руководителями ООО «Золотая горка» и «Злата», предложили подрядчику с целью заработка участвовать в их схеме. С 2009 по 2016 год предприниматели заключали договоры с гражданами и инвесторами на возведение загородных домов по цене ниже рыночной, однако по факту свои обязательства не исполняли — так они получили 107 миллионов рублей.
Затем эти же застройщики заключали договоры о долевом строительстве в «Златоулочке». Они обещали возвести 28 многоэтажных домов в 2017–2018 годах, но дома так и не построили. В итоге 115 дольщикам был нанесен ущерб на 334 миллиона рублей.
В 2016 году в отношении троих бизнесменов завели уголовные дела за незаконное предпринимательство (171 УК РФ), мошенничество (159 УК РФ), незаконное образование юрлица (173.1 УК РФ), причинение ущерба путем обмана (165 УК РФ) и отмывание денег (174.1 УК РФ). Обвиняемые затягивали расследование и разными способами пытались ввести следствие в заблуждение — 4 сентября 2019 года дело передали в суд. Осенью 2022 года мужчин осудили, но они обжаловали решение. В мае 2023 года отказался отменить приговор трем бывшим руководителям застройщиков поселков «Златоулочка» и «Золотая горка». В итоге им дали от 4 до 10 лет колонии.
В общей сложности пострадали 224 физических и юридических лица. Общая сумма ущерба — 440 миллионов рублей.
Как рассказали в краевом арбитражном суде, решение было принято в рамках дела о банкротстве скандально известной компании «Злата».
По решению суда, 5 земельных участках площадью около 9,7 тысяч квадратных метров каждый перейдут Фонду развития территорий. Они находятся в 2 километрах от деревни Творогово в Емельяновском районе.
В тексте решения суда сообщается, что Фонд развития территорий помимо земли получит недостроенные трехэтажные многоквартирные дома и права на их технологическое присоединение к сетям.