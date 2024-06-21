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Posted 21 июня, 09:55

Published 21 июня, 09:55

Modified 21 июня, 11:05

Updated 21 июня, 11:05

Земли «Златоулочки» национализировали — застройщик обманул людей на сотни миллионов

21 июня 2024, 09:55

Под Красноярском национализировали земли «Златоулочки» осуждённых застройщиков

Фонду развития территорий передали несколько земельных участков, расположенных под Красноярском. Ранее эта земля принадлежала обанкротившемуся застройщику «Злата».

Напомним, двое застройщиков, которые были руководителями ООО «Золотая горка» и «Злата», предложили подрядчику с целью заработка участвовать в их схеме. С 2009 по 2016 год предприниматели заключали договоры с гражданами и инвесторами на возведение загородных домов по цене ниже рыночной, однако по факту свои обязательства не исполняли — так они получили 107 миллионов рублей.

Затем эти же застройщики заключали договоры о долевом строительстве в «Златоулочке». Они обещали возвести 28 многоэтажных домов в 2017–2018 годах, но дома так и не построили. В итоге 115 дольщикам был нанесен ущерб на 334 миллиона рублей.

В 2016 году в отношении троих бизнесменов завели уголовные дела за незаконное предпринимательство (171 УК РФ), мошенничество (159 УК РФ), незаконное образование юрлица (173.1 УК РФ), причинение ущерба путем обмана (165 УК РФ) и отмывание денег (174.1 УК РФ). Обвиняемые затягивали расследование и разными способами пытались ввести следствие в заблуждение — 4 сентября 2019 года дело передали в суд. Осенью 2022 года мужчин осудили, но они обжаловали решение. В мае 2023 года отказался отменить приговор трем бывшим руководителям застройщиков поселков «Златоулочка» и «Золотая горка». В итоге им дали от 4 до 10 лет колонии.

В общей сложности пострадали 224 физических и юридических лица. Общая сумма ущерба — 440 миллионов рублей.

Как рассказали в краевом арбитражном суде, решение было принято в рамках дела о банкротстве скандально известной компании «Злата».

По решению суда, 5 земельных участках площадью около 9,7 тысяч квадратных метров каждый перейдут Фонду развития территорий. Они находятся в 2 километрах от деревни Творогово в Емельяновском районе.

В тексте решения суда сообщается, что Фонд развития территорий помимо земли получит недостроенные трехэтажные многоквартирные дома и права на их технологическое присоединение к сетям.

#Никита Алексеев#Красноярск#Суд#Емельяновский район#Уголовное дело#Арбитражный суд#Застройщики
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