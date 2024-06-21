Земли «Златоулочки» национализировали — застройщик обманул людей на сотни миллионов

Напомним, двое застройщиков, которые были руководителями ООО «Золотая горка» и «Злата», предложили подрядчику с целью заработка участвовать в их схеме. С 2009 по 2016 год предприниматели заключали договоры с гражданами и инвесторами на возведение загородных домов по цене ниже рыночной, однако по факту свои обязательства не исполняли — так они получили 107 миллионов рублей.