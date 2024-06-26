Верно ли, что с годами люди мудреют?

Таким образом, возраст может способствовать накоплению мудрости, но не является единственным фактором. Интеллект, образование, эмоциональный интеллект, этическое сознание и культурная среда играют значительную роль в этом процессе. Мудрость — это результат постоянного саморазвития и стремления к пониманию и улучшению себя и мира вокруг.