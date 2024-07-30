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Posted 30 июля, 01:15

Published 30 июля, 01:15

Modified 18 ноября, 12:57

Updated 18 ноября, 12:57

10 литров пива и виски: в сеть выложили райдер Самойлова для концерта в Красноярске

30 июля 2024, 01:15

Журналисты выложили в сеть райдер Глеба Самойлова для концерта в Красноярске

В сеть выложили райдер Глеба Самойлова и Дмитрия Снэйка для их выступления в Красноярске. Рассказываем, что в нем было.

В Красноярске 28 июля прошел «Небофест» — на нем выступал Глеб Самойлов и Снэйк с программой «Агата Кристи — 35».

Некоторые остались недовольны состоянием артиста — красноярцы заявили, что Самойлов не попадал в ноты и «еле стоял». Другие говорили, что всё в норме, и это обычное выступление Самойлова — у него «такой стиль».

Администратор Самойлова в ответ на обвинения в плохом выступлении ответил, что Глеб «уже не может выглядеть как 30-летний мальчик».

Райдер публикует издание Baza. По их данным, артистам предоставили три гримерки: одну для персонала и музыкантов и по отдельной комнате для Глеба Самойлова и Дмитрия Снэйка.

В общей гримёрной должно было быть необходимое для подготовки к выступлению — зеркало, чайник, отпариватель, утюг и еда: рыбные, мясные и сырные закуски, овощная тарелка и вода. Еще в списке была бутылка бренди Torres, три литра пива и три пачки стиков для айкоса.

В гримёрке Глеба Самойлова должна была быть бутылка виски Jack Daniels, пять пачек сигарет и три тарелки закуски. В гримерной Снэйка — 7,5 литров пива Guinness, три бутылки сухого вина, закуски и пять пачек стиков для айкоса.

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