10 литров пива и виски: в сеть выложили райдер Самойлова для концерта в Красноярске

В общей гримёрной должно было быть необходимое для подготовки к выступлению — зеркало, чайник, отпариватель, утюг и еда: рыбные, мясные и сырные закуски, овощная тарелка и вода. Еще в списке была бутылка бренди Torres, три литра пива и три пачки стиков для айкоса.