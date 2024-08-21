prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 августа, 16:56

Published 21 августа, 16:56

Modified 21 августа, 16:58

Updated 21 августа, 16:58

Натуральная косметика: как не ошибиться с выбором

Натуральная косметика: как не ошибиться с выбором

21 августа 2024, 16:56
Фото: Изображение Midjourney
Мода на натуральные продукты ведет рынок к новым решениям. Производить натуральную косметику или выдавать ее за натуральную?

Выбор для многих прост и понятен. Как не попасть в сети недобросовестных производителей и продавцов, пишет newia.

Не стоит верить, что упаковка в приятных природных тонах непременно обещает экопродукт внутри. Читать состав и вникать в прочитанное обязательно.

Бумага или картон для упаковки вместо пластика — ещё одна уловка для наивных граждан. Но за продуманной обёрткой может прятаться все, что угодно.

Не стоит доверять обещаниям мультивоздействия. Одно средство всегда оказывает один эффект. Крема против старения и жирной кожи в одном флаконе фармацевты еще не создали.

Не надо ждать, что косметика исцелит те недостатки, причина которых прячется внутри организма. Синяки от недосыпания не устранить чудо-кремом, а перхоть специальные шампуни только смывают. Полностью вылечить ее можно, лишь побывав на приеме у дерматолога или эндокринолога.

#Общество#Все материалы авторов
Подпишитесь
Популярное