Натуральная косметика: как не ошибиться с выбором

Posted 21 августа, 16:56
Published 21 августа, 16:56
Modified 21 августа, 16:58
Updated 21 августа, 16:58
Выбор для многих прост и понятен. Как не попасть в сети недобросовестных производителей и продавцов, пишет newia.
Не стоит верить, что упаковка в приятных природных тонах непременно обещает экопродукт внутри. Читать состав и вникать в прочитанное обязательно.
Бумага или картон для упаковки вместо пластика — ещё одна уловка для наивных граждан. Но за продуманной обёрткой может прятаться все, что угодно.
Не стоит доверять обещаниям мультивоздействия. Одно средство всегда оказывает один эффект. Крема против старения и жирной кожи в одном флаконе фармацевты еще не создали.
Не надо ждать, что косметика исцелит те недостатки, причина которых прячется внутри организма. Синяки от недосыпания не устранить чудо-кремом, а перхоть специальные шампуни только смывают. Полностью вылечить ее можно, лишь побывав на приеме у дерматолога или эндокринолога.