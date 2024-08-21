Натуральная косметика: как не ошибиться с выбором

Не надо ждать, что косметика исцелит те недостатки, причина которых прячется внутри организма. Синяки от недосыпания не устранить чудо-кремом, а перхоть специальные шампуни только смывают. Полностью вылечить ее можно, лишь побывав на приеме у дерматолога или эндокринолога.