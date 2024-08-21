У Telegram наблюдаются сбои в Красноярске и по всей России

По данным сервиса Downdetector, начиная с 14 часов по МСК более 23 тысяч пользователей сообщили о том, что Telegram не работает, не загружает сообщения и медиа или не открывается вообще. Симптомы разные: у одних мессенджер работает только на мобильном интернете, у других ситуация обратная.