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Posted 21 августа, 11:29

Published 21 августа, 11:29

Modified 21 августа, 13:33

Updated 21 августа, 13:33

У Telegram наблюдаются сбои в Красноярске и по всей России

У Telegram наблюдаются сбои в Красноярске и по всей России

21 августа 2024, 11:29
Фото: pxhere.com
Пользователи массово жалуются на сбой мессенджера Telegram. Проблемы начались как в России, так и в ближайших странах: Казахстане и Узбекистане.
Фото: downdetector.su

По данным сервиса Downdetector, начиная с 14 часов по МСК более 23 тысяч пользователей сообщили о том, что Telegram не работает, не загружает сообщения и медиа или не открывается вообще. Симптомы разные: у одних мессенджер работает только на мобильном интернете, у других ситуация обратная.

Похожие проблемы есть и с мессенджером WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена на территории РФ), при этом Viber и VK работают без нареканий.

#Общество#Интернет#Телеграм#Сбой
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