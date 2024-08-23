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Posted 23 августа, 11:55

Published 23 августа, 11:55

Modified 23 августа, 11:57

Updated 23 августа, 11:57

Собраться в школу с ТРЦ «Планета» могут даже дети!

Собраться в школу с ТРЦ «Планета» могут даже дети!

23 августа 2024, 11:55
Фото: prmira.ru
Реклама. ООО «Планетамолл-Красноярск». erid: LjN8KVdPq
1 сентября многие родители школьников ждут с ужасом: собрать ребенка в школу очень дорого и долго, ведь нужно объехать половину города. На деле все проще — торговый центр «Планета» наглядно показал, что купить все нужное к школе могут даже сами дети.

Торгово-развлекательный центр «Планета» провел эксперимент к 1 сентября. 10-летней Ксюше и 12-летнему Платону вручили подарочные карты ТРЦ «Планета» и предложили выбрать себе школьную, спортивную форму и канцелярию к предстоящему учебному году. Дети отлично справились с задачей без помощи родителей — только посмотрите, какие трендовые образы у них получились!

Benetton

В магазине можно подобрать школьные образы на любой вкус, оставляя простор для самовыражения ребенка.В магазине можно подобрать школьные образы на любой вкус, оставляя простор для самовыражения ребенка.
В магазине можно подобрать школьные образы на любой вкус, оставляя простор для самовыражения ребенка.В магазине можно подобрать школьные образы на любой вкус, оставляя простор для самовыражения ребенка.
В магазине можно подобрать школьные образы на любой вкус, оставляя простор для самовыражения ребенка.В магазине можно подобрать школьные образы на любой вкус, оставляя простор для самовыражения ребенка.
В магазине можно подобрать школьные образы на любой вкус, оставляя простор для самовыражения ребенка.В магазине можно подобрать школьные образы на любой вкус, оставляя простор для самовыражения ребенка.
В магазине можно подобрать школьные образы на любой вкус, оставляя простор для самовыражения ребенка.В магазине можно подобрать школьные образы на любой вкус, оставляя простор для самовыражения ребенка.
В магазине можно подобрать школьные образы на любой вкус, оставляя простор для самовыражения ребенка.В магазине можно подобрать школьные образы на любой вкус, оставляя простор для самовыражения ребенка.
В магазине можно подобрать школьные образы на любой вкус, оставляя простор для самовыражения ребенка.В магазине можно подобрать школьные образы на любой вкус, оставляя простор для самовыражения ребенка.
В магазине можно подобрать школьные образы на любой вкус, оставляя простор для самовыражения ребенка.В магазине можно подобрать школьные образы на любой вкус, оставляя простор для самовыражения ребенка.
В магазине можно подобрать школьные образы на любой вкус, оставляя простор для самовыражения ребенка.В магазине можно подобрать школьные образы на любой вкус, оставляя простор для самовыражения ребенка.
В магазине можно подобрать школьные образы на любой вкус, оставляя простор для самовыражения ребенка.В магазине можно подобрать школьные образы на любой вкус, оставляя простор для самовыражения ребенка.
В магазине можно подобрать школьные образы на любой вкус, оставляя простор для самовыражения ребенка.. Фото: prmira.ru

Наряды в школу дети подбирали сразу в трех магазинах. В Benetton они выбрали себе модные образы на каждый день и варианты для занятий физкультурой или прогулки. Создать свой уникальный стиль ребенок с легкостью может в магазине Benetton

В качестве школьной формы Ксюша выбрала:

  • Синее платье за ₽4999.

Платон подобрал себе:

  • Брюки за ₽4999;
  • Рубашку за ₽2999;
  • Жилетку за ₽3999.

Для занятий физкультурой Ксюша присмотрела:

  • Толстовку за ₽2999;
  • Брюки за ₽2599;
  • Футболку за ₽1999.

Платон выбрал себе:

  • Кофту за ₽3299;
  • Брюки за ₽2299;
  • Футболку за ₽1099.

Acoola

Школьная форма в Acoola идеально подойдет для праздничной линейкиШкольная форма в Acoola идеально подойдет для праздничной линейки
Школьная форма в Acoola идеально подойдет для праздничной линейкиШкольная форма в Acoola идеально подойдет для праздничной линейки
Школьная форма в Acoola идеально подойдет для праздничной линейкиШкольная форма в Acoola идеально подойдет для праздничной линейки
Школьная форма в Acoola идеально подойдет для праздничной линейкиШкольная форма в Acoola идеально подойдет для праздничной линейки
Школьная форма в Acoola идеально подойдет для праздничной линейкиШкольная форма в Acoola идеально подойдет для праздничной линейки
Школьная форма в Acoola идеально подойдет для праздничной линейки. Фото: prmira.ru

В магазине Acoola дети подобрали себе строгую школьную форму, которая подойдет под требования любого лицея или гимназии. Кроме того, девочек там может заинтересовать большой ассортимент бантов, которые добавят изюминку в их школьный образ.

Платон выбрал себе:

  • Рубашку за ₽1199;
  • Брюки за ₽2499;
  • Жилетку за ₽2499;
  • Галстук за ₽399.

Ксюша нарядилась в:

  • Сарафан за ₽1999;
  • Рубашку за ₽1999;
  • Лоферы за ₽3499.

Спортмастер

Спортивная одежда из «Спортмастера» подойдет не только для уроков физкультуры, но и для прогулокСпортивная одежда из «Спортмастера» подойдет не только для уроков физкультуры, но и для прогулок
Спортивная одежда из «Спортмастера» подойдет не только для уроков физкультуры, но и для прогулокСпортивная одежда из «Спортмастера» подойдет не только для уроков физкультуры, но и для прогулок
Спортивная одежда из «Спортмастера» подойдет не только для уроков физкультуры, но и для прогулокСпортивная одежда из «Спортмастера» подойдет не только для уроков физкультуры, но и для прогулок
Спортивная одежда из «Спортмастера» подойдет не только для уроков физкультуры, но и для прогулокСпортивная одежда из «Спортмастера» подойдет не только для уроков физкультуры, но и для прогулок
Спортивная одежда из «Спортмастера» подойдет не только для уроков физкультуры, но и для прогулок. Фото: prmira.ru

Костюмы из «Спортмастера» подойдут не только для занятий физкультурой, но и на каждый день. В этой одежде ваш ребенок точно не затеряется в толпе одноклассников и будет выглядеть стильно и эффектно.

Ксюша выбрала себе:

  • Велосипедки за ₽1499;
  • Футболку за ₽1199;
  • Кофту за ₽4699;
  • Кроссовки за ₽3999.

На Платоне:

  • Штаны за ₽2699;
  • Джемпер за ₽3199;
  • Футболка за ₽1299.

Подходящие школьникам рюкзаки в «Спортмастере» стоят от ₽2000.

О’КЕЙ

Фото: prmira.ru

Канцелярские товары Ксюша и Платон выбирали в гипермаркете «О’КЕЙ». Там огромный выбор как однотонных, так и цветных вариантов ручек, тетрадок, карандашей, точилок и дневников с модными принтами по выгодным ценам.

Видео: prmira.ru.
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