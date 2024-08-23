Собраться в школу с ТРЦ «Планета» могут даже дети!

Posted 23 августа, 11:55
Published 23 августа, 11:55
Modified 23 августа, 11:57
Updated 23 августа, 11:57
Торгово-развлекательный центр «Планета» провел эксперимент к 1 сентября. 10-летней Ксюше и 12-летнему Платону вручили подарочные карты ТРЦ «Планета» и предложили выбрать себе школьную, спортивную форму и канцелярию к предстоящему учебному году. Дети отлично справились с задачей без помощи родителей — только посмотрите, какие трендовые образы у них получились!
Наряды в школу дети подбирали сразу в трех магазинах. В Benetton они выбрали себе модные образы на каждый день и варианты для занятий физкультурой или прогулки. Создать свой уникальный стиль ребенок с легкостью может в магазине Benetton
В качестве школьной формы Ксюша выбрала:
Платон подобрал себе:
Для занятий физкультурой Ксюша присмотрела:
Платон выбрал себе:
В магазине Acoola дети подобрали себе строгую школьную форму, которая подойдет под требования любого лицея или гимназии. Кроме того, девочек там может заинтересовать большой ассортимент бантов, которые добавят изюминку в их школьный образ.
Платон выбрал себе:
Ксюша нарядилась в:
Костюмы из «Спортмастера» подойдут не только для занятий физкультурой, но и на каждый день. В этой одежде ваш ребенок точно не затеряется в толпе одноклассников и будет выглядеть стильно и эффектно.
Ксюша выбрала себе:
На Платоне:
Подходящие школьникам рюкзаки в «Спортмастере» стоят от ₽2000.
Канцелярские товары Ксюша и Платон выбирали в гипермаркете «О’КЕЙ». Там огромный выбор как однотонных, так и цветных вариантов ручек, тетрадок, карандашей, точилок и дневников с модными принтами по выгодным ценам.