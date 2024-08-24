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Posted 24 августа, 12:37

Published 24 августа, 12:37

Modified 30 августа, 17:10

Updated 30 августа, 17:10

Подследственный экс-глава Росрыболовства уехал на СВО, но его вернули и посадили

Подследственный экс-глава Росрыболовства уехал на СВО, но его вернули и посадили

24 августа 2024, 12:37
Фото: vk.com/eniseyrosfish
Бывшего руководителя Енисейского управления федерального агентства по рыболовству Андрея Голонопулоса приговорили к трем годам колонии.

Об этом сообщает Ngs24.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным базы «Спарк», Андрей Голонопулос руководил енисейским управлением с июля 2020 по ноябрь 2022 года.

Издание со ссылкой на источник пишет, что Голонопулосу вменили хищение 5,95 миллиона рублей при продаже рыболовного судна «Бристоль» в декабре 2016 года. В «Спарке» указано, что до 21 ноября того года он возглавлял рыболовецкую артель «Воронцово» на Таймыре. Затем, по словам источника, Голонопулос стал заместителем председателя артели.

Сообщается, что в 2021 году в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о присвоении и растрате организованной группой в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ).

Судя по карточке дела, оно поступило в Октябрьский районный суд Красноярска в декабре 2022 года.

По словам источника Ngs24.ru, 17 ноября 2023 года Голонопулос «убыл в Ростов», где заключил контракт с частной военной компанией. Издание пишет, что в апреле 2024 года экс-чиновника задержали в Донецке и этапировали в Красноярск. До отъезда он находился под подпиской о невыезде, после возвращения в город его отправили под домашний арест.

Пресс-секретарь судов Красноярского края подтвердила «Проспекту Мира», что адвокат подсудимого просил приостановить судебный процесс из-за заключения его подзащитным военного контракта. Но экс-чиновнику вынесли приговор. 30 июля 2024 года ему назначили три года колонии общего режима. Он обжалует приговор. По статье ему грозило до 10 лет лишения свободы.

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#Деньги#Суд#СВО#Уголовное дело#Хищение
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