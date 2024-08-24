Подследственный экс-глава Росрыболовства уехал на СВО, но его вернули и посадили

По словам источника Ngs24.ru, 17 ноября 2023 года Голонопулос «убыл в Ростов», где заключил контракт с частной военной компанией. Издание пишет, что в апреле 2024 года экс-чиновника задержали в Донецке и этапировали в Красноярск. До отъезда он находился под подпиской о невыезде, после возвращения в город его отправили под домашний арест.