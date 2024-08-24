Подследственный экс-глава Росрыболовства уехал на СВО, но его вернули и посадили

Posted 24 августа, 12:37
Published 24 августа, 12:37
Modified 30 августа, 17:10
Updated 30 августа, 17:10
Об этом сообщает Ngs24.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным базы «Спарк», Андрей Голонопулос руководил енисейским управлением с июля 2020 по ноябрь 2022 года.
Издание со ссылкой на источник пишет, что Голонопулосу вменили хищение 5,95 миллиона рублей при продаже рыболовного судна «Бристоль» в декабре 2016 года. В «Спарке» указано, что до 21 ноября того года он возглавлял рыболовецкую артель «Воронцово» на Таймыре. Затем, по словам источника, Голонопулос стал заместителем председателя артели.
Сообщается, что в 2021 году в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о присвоении и растрате организованной группой в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ).
Судя по карточке дела, оно поступило в Октябрьский районный суд Красноярска в декабре 2022 года.
По словам источника Ngs24.ru, 17 ноября 2023 года Голонопулос «убыл в Ростов», где заключил контракт с частной военной компанией. Издание пишет, что в апреле 2024 года экс-чиновника задержали в Донецке и этапировали в Красноярск. До отъезда он находился под подпиской о невыезде, после возвращения в город его отправили под домашний арест.
Пресс-секретарь судов Красноярского края подтвердила «Проспекту Мира», что адвокат подсудимого просил приостановить судебный процесс из-за заключения его подзащитным военного контракта. Но экс-чиновнику вынесли приговор. 30 июля 2024 года ему назначили три года колонии общего режима. Он обжалует приговор. По статье ему грозило до 10 лет лишения свободы.