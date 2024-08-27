Ученые выяснили, как совам зажить жизнью жаворонка

Posted 27 августа, 05:04
Published 27 августа, 05:04
Modified 27 августа, 05:05
Updated 27 августа, 05:05
Впрочем, у newia есть идея — перевоспитать организм совы в духе жаворонка.
Специалист по циркадной физиологии Виктория Ревелл и исследователь сна в Университете Нортумбрии профессор Малкольм фон Шанц рассказали, как сове влиться в режим жаворонка.
Для этого надо впустить в свою жизнь правильные привычки. Например, следующие.
— Контроль за воздействием света — главного раздражителя гипоталамуса, влияющего на сон. Ночные бдения с электрическим светом неизменно заканчиваются поздним засыпанием. Синий свет и вовсе действует как дневной, поэтому тем, кто хочет уснуть рано, не рекомендуют перед сном включать гаджеты.
— Соблюдение гигиены сна. Чтобы хорошо спать, в спальне должно быть темно и свежо.
— Постепенный переход на раннее засыпание. Привыкнув ложиться не раньше полуночи, за один день на сон в девять вечера не перейти. Делать это надо постепенно.
— Контроль за потреблением кофеина. Кофеин оказывает тонизирующий эффект на организм, а значит, желающим высыпаться не следует пить чай и кофе во второй половине дня. Аналогичный эффект оказывают сладости и спиртное. Поэтому перед сном желательно употреблять только продукты, которые содержат аминокислоту триптофан: в организме она трансформируется в мелатонин — гормон, регулирующий сон. Эта аминокислота содержится в индейке, молоке, хлопьях и орехах.
— Физическая активность. Спорт, прогулки и работа по дому к вечеру вызывают приятную усталость, обещая крепкий здоровый сон.
А если вы выспались, то утреннее пробуждение не будет травмировать. Главное — не залеживаться в кровати, иначе есть риск снова уснуть.