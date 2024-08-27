Ученые выяснили, как совам зажить жизнью жаворонка

— Контроль за потреблением кофеина. Кофеин оказывает тонизирующий эффект на организм, а значит, желающим высыпаться не следует пить чай и кофе во второй половине дня. Аналогичный эффект оказывают сладости и спиртное. Поэтому перед сном желательно употреблять только продукты, которые содержат аминокислоту триптофан: в организме она трансформируется в мелатонин — гормон, регулирующий сон. Эта аминокислота содержится в индейке, молоке, хлопьях и орехах.