В Красноярске выросла популярность умных колонок с голосовыми ассистентами

Posted 5 сентября, 10:23
Published 5 сентября, 10:23
Modified 6 сентября, 05:59
Updated 6 сентября, 05:59
Как рассказали в МТС, в Красноярском крае продажи умных колонок растут год от года, а по всей России с января по июль этого года продали уже более 2,5 миллиона устройств — это на 39% выше, чем за тот же период прошлого года.
Среди умных устройств лидирующую позицию по продажам занимают именно колонки, не в последнюю очередь из-за наличия у них голосового ассистента. Большую часть рынка занимают устройства от «Яндекс» — станции с Алисой. В компании рассказали, что помимо голосового поиска появился спрос на звонки через колонки.
«В нашей розничной сети главным драйвером роста этой категории остаётся спрос на колонки с голосовым ассистентом, поэтому для большинства наших пользователей звонки через умную колонку — привычная и удобная функция, — рассказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин. — МТС предлагает возможность звонить с умных устройств на номера телефонов и принимать вызовы. Это позволит не только экономить время в быту, но и оперативно связываться, например, с близкими старшего поколения, которые не всегда могут услышать звонок, поступающий на телефон, и ответить на него».
В компании добавили, что функция звонков через колонки «Яндекса» новая и пока еще дорабатывается — сейчас ее поддерживает большинство устройств, за исключением станции «Дуо Макс» и телевизоров под управлением YaOS.