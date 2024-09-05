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Posted 5 сентября, 10:23

Published 5 сентября, 10:23

Modified 6 сентября, 05:59

Updated 6 сентября, 05:59

В Красноярске выросла популярность умных колонок с голосовыми ассистентами

В Красноярске выросла популярность умных колонок с голосовыми ассистентами

5 сентября 2024, 10:23
Фото: МТС
В Красноярске и в целом по России растет популярность умных колонок со встроенным голосовым ассистентом. Продавцы говорят о серьезном росте продаж и предлагают новые функции.

Как рассказали в МТС, в Красноярском крае продажи умных колонок растут год от года, а по всей России с января по июль этого года продали уже более 2,5 миллиона устройств — это на 39% выше, чем за тот же период прошлого года.

Среди умных устройств лидирующую позицию по продажам занимают именно колонки, не в последнюю очередь из-за наличия у них голосового ассистента. Большую часть рынка занимают устройства от «Яндекс» — станции с Алисой. В компании рассказали, что помимо голосового поиска появился спрос на звонки через колонки.

«В нашей розничной сети главным драйвером роста этой категории остаётся спрос на колонки с голосовым ассистентом, поэтому для большинства наших пользователей звонки через умную колонку — привычная и удобная функция, — рассказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин. — МТС предлагает возможность звонить с умных устройств на номера телефонов и принимать вызовы. Это позволит не только экономить время в быту, но и оперативно связываться, например, с близкими старшего поколения, которые не всегда могут услышать звонок, поступающий на телефон, и ответить на него».

В компании добавили, что функция звонков через колонки «Яндекса» новая и пока еще дорабатывается — сейчас ее поддерживает большинство устройств, за исключением станции «Дуо Макс» и телевизоров под управлением YaOS.

#Технологии#Яндекс#Алиса
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