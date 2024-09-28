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2024
Стоимость подписки на «Яндекс. Музыку» с октября вырастет на 30%
«Яндекс» решил повысить стоимость подписки на сервис «Яндекс. Музыка». Цена вырастет уже с октября этого года.
28 сентября, 06:04
В Красноярске выросла популярность умных колонок с голосовыми ассистентами
В Красноярске и в целом по России растет популярность умных колонок со встроенным голосовым ассистентом. Продавцы говорят о серьезном росте продаж и предлагают новые функции.
5 сентября, 10:23
Осенью многие таксисты уволятся, а цены вырастут? Спросили «Максим» и «Яндекс»
25 августа, 03:00
«Это феномен». Эксперты «Яндекс Еды» назвали Красноярск одной из гастрономических столиц России
1 марта, 01:08
Эксперты назвали лучших работодателей Красноярского края
Аналитики составил рейтинг лучших работодателей России за 2023 год, среди них — 23 компании из Красноярского края. Проверяйте, попала ли ваша компания в этот список.
28 февраля, 03:37
2023
Два школьника сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов. Один из них хочет в «Яндекс»
Два выпускника из Красноярска и Железногорска написали ЕГЭ по информатике на 100 баллов. Об этом сообщили в министерстве образования края.
2 июля 2023, 04:52

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