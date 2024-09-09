Умер ведущий КВН Александр Масляков

Posted 9 сентября, 01:07
Published 9 сентября, 01:07
Modified 9 сентября, 01:40
Updated 9 сентября, 01:40
О смерти телеведущего сообщили в соцсетях КВН. Причины смерти Маслякова не раскрываются.
По информации телеграм-канала Shot, в последние годы телеведущий якобы боролся с раком легких.
«Восемь месяцев назад врачи сказали, что лечение уже не поможет», — пишет Shot со ссылкой на источник.
Александр Масляков начал вести КВН с 1964 года. После закрытия программы в 1972 году вел различные передачи.
После возрождения КВН на телевидении в 1986 году стал постоянным ведущим программы. Также он был президентом международного союза «Клуба весела и находчивых».