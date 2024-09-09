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Posted 9 сентября, 01:07

Published 9 сентября, 01:07

Modified 9 сентября, 01:40

Updated 9 сентября, 01:40

Умер ведущий КВН Александр Масляков

Умер ведущий КВН Александр Масляков

9 сентября 2024, 01:07
Фото: t.me/kvnofficial
8 сентября скончался руководитель и ведущий юмористической программы «Клуб веселых и находчивых (КВН) Александр Масляков. Ему было 82 года.

О смерти телеведущего сообщили в соцсетях КВН. Причины смерти Маслякова не раскрываются.

По информации телеграм-канала Shot, в последние годы телеведущий якобы боролся с раком легких.

«Восемь месяцев назад врачи сказали, что лечение уже не поможет», — пишет Shot со ссылкой на источник.

Александр Масляков начал вести КВН с 1964 года. После закрытия программы в 1972 году вел различные передачи.

После возрождения КВН на телевидении в 1986 году стал постоянным ведущим программы. Также он был президентом международного союза «Клуба весела и находчивых».

#Никита Алексеев#Люди#Общество#Смерть#Россия#Телевидение#Телеведущий
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