Стало известно, представители какого знака зодиака говорят только правду

Разберемся, о каком знаке речь. По словам астролога Кэрол Старр, быть уверенным в объективности, честности и правдивости можно, имея дело с Тельцом. Рожденные под этим знаком презирают ложь и неизменно верны себе. Во многом это обусловлено страхом перемен, который признают за собой большинство Тельцов. Ведь ложь — это измена себе, а значит, тоже некий вид перемен.