Стало известно, представители какого знака зодиака говорят только правду

Posted 12 сентября, 14:47
Published 12 сентября, 14:47
Modified 12 сентября, 14:49
Updated 12 сентября, 14:49
Издание newia пишет: если такие люди и встречаются, то искать их следует среди рожденных под определенным знаком зодиака.
Разберемся, о каком знаке речь. По словам астролога Кэрол Старр, быть уверенным в объективности, честности и правдивости можно, имея дело с Тельцом. Рожденные под этим знаком презирают ложь и неизменно верны себе. Во многом это обусловлено страхом перемен, который признают за собой большинство Тельцов. Ведь ложь — это измена себе, а значит, тоже некий вид перемен.
Другой знак, представителям которого несвойственна ложь, — Стрелец. Однако Стрельцы виртуозно утаивают информацию и элегантно уходят от неудобных вопросов, тогда как искренность Тельцов продиктована еще и земным статусом этого знака. Тельцы не умеют фантазировать и не любят напрягаться, что делает их честными и открытыми.