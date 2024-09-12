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Posted 12 сентября, 14:47

Published 12 сентября, 14:47

Modified 12 сентября, 14:49

Updated 12 сентября, 14:49

Стало известно, представители какого знака зодиака говорят только правду

Стало известно, представители какого знака зодиака говорят только правду

12 сентября 2024, 14:47
Фото: Изображение Midjourney
Представление о том, что все люди обманщики и верить нельзя никому, встречается в любом обществе. А существуют ли люди, которые никогда не говорят неправды?

Издание newia пишет: если такие люди и встречаются, то искать их следует среди рожденных под определенным знаком зодиака.

Разберемся, о каком знаке речь. По словам астролога Кэрол Старр, быть уверенным в объективности, честности и правдивости можно, имея дело с Тельцом. Рожденные под этим знаком презирают ложь и неизменно верны себе. Во многом это обусловлено страхом перемен, который признают за собой большинство Тельцов. Ведь ложь — это измена себе, а значит, тоже некий вид перемен.

Другой знак, представителям которого несвойственна ложь, — Стрелец. Однако Стрельцы виртуозно утаивают информацию и элегантно уходят от неудобных вопросов, тогда как искренность Тельцов продиктована еще и земным статусом этого знака. Тельцы не умеют фантазировать и не любят напрягаться, что делает их честными и открытыми.

#Общество#Астрология#Все материалы авторов
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