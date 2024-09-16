DJ-пульт и «световые головы»: БоГЭС помогла обновить оборудование Кежемского ДК

РДК «Рассвет» — организатор всех официальных городских и районных мероприятий и праздников Кежемского района. Ежегодно коллектив ДК проводит до 400 мероприятий, в том числе праздник «Ангарского пирога» и выездные мероприятия проекта «Ангарский транзит» в селах и деревнях Кежемского района. На базе ДК действует более 30 творческих коллективов художественной самодеятельности и клубов по интересам, в которых занимаются более 600 жителей. Все творческие объединения ДК регулярно участвуют в фестивалях и конкурсах краевого, всероссийского и международного уровней, где неоднократно становились лауреатами и дипломантами различных степеней. Четыре коллектива носят звание «Народный» и «Образцовый».