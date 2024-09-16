DJ-пульт и «световые головы»: БоГЭС помогла обновить оборудование Кежемского ДК

Posted 16 сентября, 04:50
Published 16 сентября, 04:50
Modified 16 сентября, 04:53
Updated 16 сентября, 04:53
БоГЭС реализует программу благотворительной и спонсорской деятельности. На средства станции районный дом культуры Кежемского района «Рассвет» приобрел современное акустическое и осветительное оборудование. Администрация ДК получила десять светодиодных прожекторов, вращающуюся «световую голову», 22-канальный микшер и рабочее место ди-джея. Для улучшения условий работы сотрудников ДК приобретены шкаф для установки различного оборудования, интерфейс для управления световыми приборами, четыре радиосистемы и восемь микрофонов. Новое оборудование позволит повысить качество репетиций и публичных выступлений творческих коллективов, поднимет на новый уровень массовые мероприятия для гостей и жителей района.
РДК «Рассвет» — организатор всех официальных городских и районных мероприятий и праздников Кежемского района. Ежегодно коллектив ДК проводит до 400 мероприятий, в том числе праздник «Ангарского пирога» и выездные мероприятия проекта «Ангарский транзит» в селах и деревнях Кежемского района. На базе ДК действует более 30 творческих коллективов художественной самодеятельности и клубов по интересам, в которых занимаются более 600 жителей. Все творческие объединения ДК регулярно участвуют в фестивалях и конкурсах краевого, всероссийского и международного уровней, где неоднократно становились лауреатами и дипломантами различных степеней. Четыре коллектива носят звание «Народный» и «Образцовый».
Расходы по программе благотворительной и спонсорской деятельности АО «Богучанская ГЭС» на 2024 год составили 9,74 миллиона рублей. Самые большие суммы выделены администрации города Кодинск на создание зоны отдыха для детей и молодежи в новом сквере во 2 микрорайоне, а также на приобретение светодиодных консолей для украшения городских улиц. Помощь энергетиков получил Центр дополнительного образования, спортивные школы и секции, детские сады, благотворительные фонды и другие организации.
Программа благотворительной и спонсорской деятельности Богучанской ГЭС ежегодно формируется на основе обращений граждан, общественных организаций, муниципальных учреждений и органов власти города Кодинска и Кежемского района Красноярского края. Партнерами Богучанской ГЭС в реализации программы за прошедшие годы стали администрации Кежемского района и города Кодинска, учреждения дошкольного и дополнительного образования, учреждения здравоохранения и культуры, некоммерческие организации и благотворительные фонды.