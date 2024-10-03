БоГЭС установила новый рекорд по выработке — почти 2 миллиарда киловатт-часов

Богучанская ГЭС в августе побила собственный рекорд по выработке электроэнергии. За месяц станция произвела без малого два миллиарда киловатт-часов благодаря высокому спросу на электричество и максимальной отдаче Байкала и Ангары.