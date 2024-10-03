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Богучанская ГЭС

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Октябрь
БоГЭС получила благодарность за развитие айкидо в Красноярском крае
Богучанская ГЭС получила благодарственное письмо от Российского союза боевых искусств за вклад в развитие спорта и поддержку айкидо в Красноярском крае.
3 октября, 07:15
Сентябрь
Энергетики БоГЭС пробежали «Кросс нации» и сдали нормы ГТО
В Кодинске Кежемского района прошли забеги Всероссийского дня бега «Кросс нации», организованного минспорта РФ. В забегах участвовали спортсмены-энергетики Богучанской ГЭС.
27 сентября, 06:13
DJ-пульт и «световые головы»: БоГЭС помогла обновить оборудование Кежемского ДК
16 сентября, 04:50
БоГЭС установила новый рекорд по выработке — почти 2 миллиарда киловатт-часов
Богучанская ГЭС в августе побила собственный рекорд по выработке электроэнергии. За месяц станция произвела без малого два миллиарда киловатт-часов благодаря высокому спросу на электричество и максимальной отдаче Байкала и Ангары.
9 сентября, 08:53
Август
Богучанская ГЭС требует миллиард рублей с Росрыболовства за мальков осетра
29 августа, 11:27

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