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Posted 27 сентября, 06:13

Published 27 сентября, 06:13

Modified 27 сентября, 06:15

Updated 27 сентября, 06:15

Энергетики БоГЭС пробежали «Кросс нации» и сдали нормы ГТО

Энергетики БоГЭС пробежали «Кросс нации» и сдали нормы ГТО

27 сентября 2024, 06:13
Фото: БоГЭС
В Кодинске Кежемского района прошли забеги Всероссийского дня бега «Кросс нации», организованного минспорта РФ. В забегах участвовали спортсмены-энергетики Богучанской ГЭС.

В забегах «Кросс нации» могут участвовать спортсмены всех возрастов и уровней подготовки — для каждого найдется подходящая дистанция. Это не соревнования и победителей в кроссе нет, забеги устраивают для поднятия настроение и заряда бодрости.

Кодинские энергетики не только прошли дистанцию, но и сдали нормативы по шести видам спорта на районном фестивале ГТО, организованном Центром тестирования ГТО Кежемского района. Спортсмены в соответствии с возрастными группами пробежали от 1 до 3 км, выполнили нормативы по подтягиваниям или отжиманиям от пола или скамьи, наклоны вперед на гимнастической тумбе и поднимание туловища из положения лежа. Заключительным испытанием стали заплывы на 25 и 50 метров. Сформированная из спортсменов команда представит район на краевом фестивале.

БоГЭС ежегодно выделяет средства на развитие спорта в Кежемском районе по спонсорской программе. В этом году станция помогла приобрести современное оборудование школе биатлона и клубам боевых единоборств, а районная спортивная школа и спортивные клубы получили средства для организации поездок на соревнования и сборы.

Кроме того, ежегодно станция выделяет средства на на спортивно-оздоровительные мероприятия. Спортсмены БоГЭС участвуют в массовых забегах «Лыжня России», становятся победителями городских и районных соревнований, представляют Кежемский район на краевых турнирах ГТО. В мае этого года многоборец Константин Шевцов и баскетбольная команда Богучанской ГЭС впервые одержали победу в отборочном этапе Спартакиады «РусГидро» и вышли в финал, который пройдет в Сочи.

#Спорт#Здоровье#Кежемский район#Кодинск#Соревнования#Богучанская ГЭС
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