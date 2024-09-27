Энергетики БоГЭС пробежали «Кросс нации» и сдали нормы ГТО

Posted 27 сентября, 06:13
Published 27 сентября, 06:13
Modified 27 сентября, 06:15
Updated 27 сентября, 06:15
В забегах «Кросс нации» могут участвовать спортсмены всех возрастов и уровней подготовки — для каждого найдется подходящая дистанция. Это не соревнования и победителей в кроссе нет, забеги устраивают для поднятия настроение и заряда бодрости.
Кодинские энергетики не только прошли дистанцию, но и сдали нормативы по шести видам спорта на районном фестивале ГТО, организованном Центром тестирования ГТО Кежемского района. Спортсмены в соответствии с возрастными группами пробежали от 1 до 3 км, выполнили нормативы по подтягиваниям или отжиманиям от пола или скамьи, наклоны вперед на гимнастической тумбе и поднимание туловища из положения лежа. Заключительным испытанием стали заплывы на 25 и 50 метров. Сформированная из спортсменов команда представит район на краевом фестивале.
БоГЭС ежегодно выделяет средства на развитие спорта в Кежемском районе по спонсорской программе. В этом году станция помогла приобрести современное оборудование школе биатлона и клубам боевых единоборств, а районная спортивная школа и спортивные клубы получили средства для организации поездок на соревнования и сборы.
Кроме того, ежегодно станция выделяет средства на на спортивно-оздоровительные мероприятия. Спортсмены БоГЭС участвуют в массовых забегах «Лыжня России», становятся победителями городских и районных соревнований, представляют Кежемский район на краевых турнирах ГТО. В мае этого года многоборец Константин Шевцов и баскетбольная команда Богучанской ГЭС впервые одержали победу в отборочном этапе Спартакиады «РусГидро» и вышли в финал, который пройдет в Сочи.