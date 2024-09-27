Энергетики БоГЭС пробежали «Кросс нации» и сдали нормы ГТО

Кодинские энергетики не только прошли дистанцию, но и сдали нормативы по шести видам спорта на районном фестивале ГТО, организованном Центром тестирования ГТО Кежемского района. Спортсмены в соответствии с возрастными группами пробежали от 1 до 3 км, выполнили нормативы по подтягиваниям или отжиманиям от пола или скамьи, наклоны вперед на гимнастической тумбе и поднимание туловища из положения лежа. Заключительным испытанием стали заплывы на 25 и 50 метров. Сформированная из спортсменов команда представит район на краевом фестивале.