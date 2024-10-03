БоГЭС получила благодарность за развитие айкидо в Красноярском крае

Posted 3 октября, 07:15
Published 3 октября, 07:15
Modified 3 октября, 07:17
Updated 3 октября, 07:17
В этом году БоГЭС выделила краевой федерации айкидо средства на приобретение специального борцовского ковра, и с начала сентября на нем уже тренируются спортсмены. Помощь получили также спортсмены, занимающиеся в клубе ушу и Спортивной школе Кежемского района
Кроме того, в сентябре команда айкидо из Кодинска приняла участие в XVI Открытых юношеских играх боевых искусств в Анапе. Спортсмены получили опыт и новые разряды, что позволит им продолжать успешно развиваться в спорте.
«Мы гордимся тем, что можем внести свой вклад в развитие спорта в регионе, — отметил генеральный директор Богучанской ГЭС Владислав Кобяков. — Уверен, что спорт — это не только физическое здоровье, но и воспитание характера, дисциплины и стремления к победе. И мы рады помогать юным спортсменам достигать успехов в своих дисциплинах».
Богучанская ГЭС ежегодно выделяет средства на поддержку спорта в Красноярском крае. В этом году спонсорская помощь станции составила 9,74 миллиона рублей. Эти средства распределили между различными проектами, направленными на поддержку образования, здравоохранения, культуры и спорта.
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