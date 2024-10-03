БоГЭС получила благодарность за развитие айкидо в Красноярском крае

В этом году БоГЭС выделила краевой федерации айкидо средства на приобретение специального борцовского ковра, и с начала сентября на нем уже тренируются спортсмены. Помощь получили также спортсмены, занимающиеся в клубе ушу и Спортивной школе Кежемского района