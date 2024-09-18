Эпидемиологи предостерегают: Опасные вирусы уже в России

Помимо лихорадки, на территории России быстро распространяется птичий грипп, пока — по большей части среди птиц. Однако в Роспотребнадзоре заявляют: вероятность распространения заболевания среди людей также высока. Передача вируса от птиц к людям и животным уже имеет место, при этом в группе риска находятся те, кто работает с пернатыми.