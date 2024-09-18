Эпидемиологи предостерегают: Опасные вирусы уже в России

Posted 18 сентября, 05:41
Published 18 сентября, 05:41
Modified 18 сентября, 05:42
Updated 18 сентября, 05:42
Информация об инфицировании лихорадкой Западного Нила к началу осеннего сезона поступила уже из более чем двадцати регионов РФ. Точных данных Роспотребнадзор не публикует, тем не менее в ведомстве заявляют, что порог заболеваемости превышен на 13%.
Стремительный рост числа инфицированных в нашей стране объясняют глобальным потеплением. Возбудитель заболевания переносится комарами, а их количество значительно выросло на территории России в связи с аномально жарким летом. Переносчики, встречавшиеся прежде лишь на юге, достигли центра РФ, пишет newia.ru.
Пик заболеваемости лихорадкой Западного Нила, как правило, фиксируется в конце летнего сезона — начале осени. Заболевание по своей симптоматике напоминает привычный нам грипп, однако экзотический недуг чаще сопровождается грозными осложнениями: менингитом, энцефалитом и их комбинацией.
Большую опасность лихорадка представляет для граждан пожилого возраста и тех, кто имеет хронические заболевания.
Вакцинацию от африканского недуга в нашей стране пока не делают. Медики советуют избегать комариных укусов и обращаться в медучреждения за помощью при появлении слабости в мышцах, нарушений ориентации и сознания, судорог, повышенной температуры.
Помимо лихорадки, на территории России быстро распространяется птичий грипп, пока — по большей части среди птиц. Однако в Роспотребнадзоре заявляют: вероятность распространения заболевания среди людей также высока. Передача вируса от птиц к людям и животным уже имеет место, при этом в группе риска находятся те, кто работает с пернатыми.
Симптомы недуга довольно вариабельны. В большинстве случаев состояние заболевшего напоминает грипп, который иногда может сопровождаться расстройствами ЖКТ, воспалением легких с одышкой, болями в грудной клетке, изменениями в поведении и кровотечениями из носа и десен.
Врачи предостерегают: для птичьего гриппа характерна высокая смертность! Медики рекомендуют россиянам вакцинироваться. Процедура уже доступна во многих субъектах Федерации.