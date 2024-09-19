В Омске пройдет Всероссийский турнир по борьбе памяти Калимулина

Posted 19 сентября, 09:55
Published 19 сентября, 09:55
Modified 19 сентября, 09:57
Updated 19 сентября, 09:57
Тимержана Калимулина называли «маэстро борьбы» Омской области. В советское время Калимулин завоевывал медали на чемпионатах СССР и мира, а в после посвятил себя тренерству — руководил федерацией греко-римской борьбы Омской области, тренировал сборную борцов Сибири.
В чемпионате, посвященном памяти Калимулина, будут участвовать борцы из республики Алтай, Красноярского края, Курганской, Новосибирской, Омской, Томской, Тюменской, Челябинской, Кемеровской областей. Приедут и спортсмены из Казахстана.
Чемпионат пройдет 20–22 сентября в Академии велоспорта» на Вавилова, 45/1. Программу соревнований можно узнать на сайте.
Организует турнир федерация спортивной борьбы Омской области и дочь Тимержана Калимулина Лилия Хомицкая. Соревнования проводятся при поддержке регионального Министерства спорта и общества «Динамо». Грантовую поддержку соревнованиям уже второй год подряд оказывает Омский НПЗ в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».