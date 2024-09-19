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Posted 19 сентября, 09:55

Published 19 сентября, 09:55

Modified 19 сентября, 09:57

Updated 19 сентября, 09:57

В Омске пройдет Всероссийский турнир по борьбе памяти Калимулина

В Омске пройдет Всероссийский турнир по борьбе памяти Калимулина

19 сентября 2024, 09:55
Фото: организаторы турнира
В Омске 20–22 сентября состоится VII Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Тимержана Калимулина. В нем сойдутся более 250 борцов возрастом 13-15 лет.

Тимержана Калимулина называли «маэстро борьбы» Омской области. В советское время Калимулин завоевывал медали на чемпионатах СССР и мира, а в после посвятил себя тренерству — руководил федерацией греко-римской борьбы Омской области, тренировал сборную борцов Сибири.

В чемпионате, посвященном памяти Калимулина, будут участвовать борцы из республики Алтай, Красноярского края, Курганской, Новосибирской, Омской, Томской, Тюменской, Челябинской, Кемеровской областей. Приедут и спортсмены из Казахстана.

Фото: организаторы турнира

Чемпионат пройдет 20–22 сентября в Академии велоспорта» на Вавилова, 45/1. Программу соревнований можно узнать на сайте.

Организует турнир федерация спортивной борьбы Омской области и дочь Тимержана Калимулина Лилия Хомицкая. Соревнования проводятся при поддержке регионального Министерства спорта и общества «Динамо». Грантовую поддержку соревнованиям уже второй год подряд оказывает Омский НПЗ в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

#Видео#Спорт#Омск
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