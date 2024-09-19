В Омске пройдет Всероссийский турнир по борьбе памяти Калимулина

Тимержана Калимулина называли «маэстро борьбы» Омской области. В советское время Калимулин завоевывал медали на чемпионатах СССР и мира, а в после посвятил себя тренерству — руководил федерацией греко-римской борьбы Омской области, тренировал сборную борцов Сибири.