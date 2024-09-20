Лишний вес, гипотиреоз, плохой иммунитет — проверьте печень и кишечник

Posted 20 сентября, 03:00
Published 20 сентября, 03:00
Modified 20 сентября, 06:39
Updated 20 сентября, 06:39
Нарушение микрофлоры в кишечнике может привести к проблемам в других органах. Если в кишечнике у нас преобладают не полезные бифидум- и лактобактерии, а патогенная микрофлора, газообразующие грибы, дрожжи и вирусы, то у человека может сильно нарушаться иммунитет.
Распространенные заболевания, связанные с нарушением микробиоты у детей— это аденоиды. У взрослых это хронические тонзиллиты, хронические риносинуситы, запоры или наоборот неустойчивый разжиженный стул, боли в животе, повышенная тяга к сладкому и мучному. Обычно не сам человек хочет сладкого или мучного — его об этом просит его плохая микрофлора.
Если недостаточно хорошей микрофлоры, то у человека будет плохо усваиваться пища, может быть газообразование, плохо будут усваиваться витамины.
Воспаление в кишечнике может перейти на другие органы: носоглотку, мочеполовую систему, суставы, щитовидную железу. Некоторые люди могут лечить щитовидную железу гормонами, хотя на самом деле причина болезни в кишечнике.
От большого количества токсических бактерий в кишечнике у человека могут начаться проблемы с печенью. Потому что это наш главный орган очищения организма от токсинов.
Для питания хороших бифидум- и лактобактерий нужна клетчатка. Это зерновые каши и сырые овощи. Еще нужно есть горькое, чтобы хорошо отходила желчь.
Сейчас многие пациенты говорят, что едят сырые овощи раз в неделю или две. Люди редко едят салаты или даже просто нарезанные овощи.
Помогут УЗИ, исследование органов брюшной полости, биохимические анализы, и анализы микрофлоры. Направление на анализы должен выдавать лечащий врач.
Очень полезно делать дуоденальное зондирование. С его помощью диагностируют печеночных паразитов. А еще это процедура помогает убрать желчь и воспаления из далеких печеночных протоков. Печень скажет спасибо, если провести зондирование.
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