Лишний вес, гипотиреоз, плохой иммунитет — проверьте печень и кишечник

Распространенные заболевания, связанные с нарушением микробиоты у детей— это аденоиды. У взрослых это хронические тонзиллиты, хронические риносинуситы, запоры или наоборот неустойчивый разжиженный стул, боли в животе, повышенная тяга к сладкому и мучному. Обычно не сам человек хочет сладкого или мучного — его об этом просит его плохая микрофлора.