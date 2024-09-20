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Posted 20 сентября, 03:00

Published 20 сентября, 03:00

Modified 20 сентября, 06:39

Updated 20 сентября, 06:39

Лишний вес, гипотиреоз, плохой иммунитет — проверьте печень и кишечник

Лишний вес, гипотиреоз, плохой иммунитет — проверьте печень и кишечник

20 сентября 2024, 03:00
Фото: prmira.ru
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Заболевания кишечника влияют на все системы организма человека, поэтому их важно лечить вовремя. «Проспект Мира» узнал у педиатра, диетолога и директора красноярских клиник «Здоровые дети и семья» и «Здравомир» Марины Якушенок, какие есть болезни кишечника и какие процедуры помогут их выявить.

К чему приводят болезни кишечника?

Нарушение микрофлоры в кишечнике может привести к проблемам в других органах. Если в кишечнике у нас преобладают не полезные бифидум- и лактобактерии, а патогенная микрофлора, газообразующие грибы, дрожжи и вирусы, то у человека может сильно нарушаться иммунитет.

Какие есть заболевания, связанные с кишечником?

Распространенные заболевания, связанные с нарушением микробиоты у детей— это аденоиды. У взрослых это хронические тонзиллиты, хронические риносинуситы, запоры или наоборот неустойчивый разжиженный стул, боли в животе, повышенная тяга к сладкому и мучному. Обычно не сам человек хочет сладкого или мучного — его об этом просит его плохая микрофлора.

Если недостаточно хорошей микрофлоры, то у человека будет плохо усваиваться пища, может быть газообразование, плохо будут усваиваться витамины.

Как кишечник влияет на организм человека?

Воспаление в кишечнике может перейти на другие органы: носоглотку, мочеполовую систему, суставы, щитовидную железу. Некоторые люди могут лечить щитовидную железу гормонами, хотя на самом деле причина болезни в кишечнике.

От большого количества токсических бактерий в кишечнике у человека могут начаться проблемы с печенью. Потому что это наш главный орган очищения организма от токсинов.

Что нужно есть для здорового кишечника?

Для питания хороших бифидум- и лактобактерий нужна клетчатка. Это зерновые каши и сырые овощи. Еще нужно есть горькое, чтобы хорошо отходила желчь.

Сейчас многие пациенты говорят, что едят сырые овощи раз в неделю или две. Люди редко едят салаты или даже просто нарезанные овощи.

Какие процедуры помогут выявить болезни кишечника?

Помогут УЗИ, исследование органов брюшной полости, биохимические анализы, и анализы микрофлоры. Направление на анализы должен выдавать лечащий врач.

Очень полезно делать дуоденальное зондирование. С его помощью диагностируют печеночных паразитов. А еще это процедура помогает убрать желчь и воспаления из далеких печеночных протоков. Печень скажет спасибо, если провести зондирование.

В медицинских клиниках «Здравомир» на Чернышевского, 120А и «Здоровые дети и семья» на Чернышевского, 116 проводят полный курс диагностики и лечения описторхоза, дуоденальное зондирование, все виды УЗИ детям с рождения и взрослым. Здесь принимают известные красноярские педиатры, терапевты и гастроэнтерологи.

Сайт клиник «Здравомир» и «Здоровые дети и семья» Здоровыедети124.рф

Телефоны: +7(391) 295-09-48, +7(391) 294-27-04

Лицензия № ЛО-24-01-004120 от 14.09.2018
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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