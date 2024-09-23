Зарплаты для работников театра выросли на 11%. Сколько им обещают платить?

Posted 23 сентября, 11:09
Published 23 сентября, 11:09
Modified 23 сентября, 11:11
Updated 23 сентября, 11:11
По данным экспертов, этим летом работникам театра предлагали зарплату в среднем в 85 058 рублей — это при полной занятости. Прошлым летом работодатели предлагали театралам в среднем 76 430 рублей в месяц. За год спрос на них вырос в два раза.
Однако начинающим актерам работодатели предлагают уровень оплаты от 35 881 рубля в месяц.
«Для актеров в вакансиях зачастую указывают нижнюю границу зарплатной вилки. Это связано с тем, что их реальный доход во многом зависит от проекта, роли и личных договоренностей по гонорару, на который может повлиять ряд факторов», — отметили в «Авито Работе».
Еще спрос вырос на хореографов и фотографов — на 77% и 53% соответственно. Первым предлагают зарплаты от 36 963 рублей в месяц, вторым — от 59 289 рублей в среднем.
Самыми высокооплачиваемыми же специалистами театра по итогам лета 2024 года оказались дизайнеры — средняя предлагаемая зарплата для них выросла на 20% за год и составила 83 237 рублей в месяц. На втором месте по уровню дохода оказались видеооператоры. Им предлагали в среднем около 80 840 рублей — зарплаты выросли на 93%.
Тройку театралов с высокими зарплатами замыкают техники. Средние предлагаемые им зарплаты выросли на 11% и достигли 79 212 рублей в месяц.