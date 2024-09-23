Зарплаты для работников театра выросли на 11%. Сколько им обещают платить?

Самыми высокооплачиваемыми же специалистами театра по итогам лета 2024 года оказались дизайнеры — средняя предлагаемая зарплата для них выросла на 20% за год и составила 83 237 рублей в месяц. На втором месте по уровню дохода оказались видеооператоры. Им предлагали в среднем около 80 840 рублей — зарплаты выросли на 93%.