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Posted 23 сентября, 11:09

Published 23 сентября, 11:09

Modified 23 сентября, 11:11

Updated 23 сентября, 11:11

Зарплаты для работников театра выросли на 11%. Сколько им обещают платить?

Зарплаты для работников театра выросли на 11%. Сколько им обещают платить?

23 сентября 2024, 11:09
Фото: 1MI
В Красноярске средние предлагаемые зарплаты для сотрудников театра выросли на 11% за год, сообщают эксперты платформы «Авито Работа».

По данным экспертов, этим летом работникам театра предлагали зарплату в среднем в 85 058 рублей — это при полной занятости. Прошлым летом работодатели предлагали театралам в среднем 76 430 рублей в месяц. За год спрос на них вырос в два раза.

Однако начинающим актерам работодатели предлагают уровень оплаты от 35 881 рубля в месяц.

«Для актеров в вакансиях зачастую указывают нижнюю границу зарплатной вилки. Это связано с тем, что их реальный доход во многом зависит от проекта, роли и личных договоренностей по гонорару, на который может повлиять ряд факторов», — отметили в «Авито Работе».

Еще спрос вырос на хореографов и фотографов — на 77% и 53% соответственно. Первым предлагают зарплаты от 36 963 рублей в месяц, вторым — от 59 289 рублей в среднем.

Самыми высокооплачиваемыми же специалистами театра по итогам лета 2024 года оказались дизайнеры — средняя предлагаемая зарплата для них выросла на 20% за год и составила 83 237 рублей в месяц. На втором месте по уровню дохода оказались видеооператоры. Им предлагали в среднем около 80 840 рублей — зарплаты выросли на 93%.

Тройку театралов с высокими зарплатами замыкают техники. Средние предлагаемые им зарплаты выросли на 11% и достигли 79 212 рублей в месяц.

#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Театр#Зарплаты
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