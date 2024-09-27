В Дивногорске появится посвященный Красноярской ГЭС мурал

Posted 27 сентября, 04:19
Published 27 сентября, 04:19
Modified 27 сентября, 04:21
Updated 27 сентября, 04:21
Фестиваль проходил в Дивногорске, Братске и Усть-Илимске — во всех трех городах провели бесплатные мастер-классы по росписи эко-сумок, а также конкурс эскизов муралов. Всего поступило 117 заявок от художников. В Дивногорске победительницей стала Татьяна Буйская. Символично, что она живет в том же доме, который выбрали для мурала — на Машиностроителей, 7.
«Совершенно случайно, после собрания собственников нашего дома, я узнала, что фасад дома будут расписывать. И будет не просто готовый утвержденный сюжет, а конкурс эскизов среди жителей. Поучаствовать в конкурсе и прислать свой эскиз может любой желающий. Я, конечно, сразу загорелась, — рассказала Татьяна. — Мой родной дом, мой любимый прекрасный город, я — художница. Все сошлось, как пройти мимо?! Мне захотелось сделать наш город краше и запечатлеть такую важную для меня тему, как передача опыта, вклада в этот мир из поколения в поколение и сохранение того, что уже есть, с заботой и любовью. Я отразила это в своей работе. От души благодарю всех, кому понравился мой эскиз, и кто отдал свой голос за него».
За эскиз Татьяны проголосовали почти единогласно — работа набрала 2960 баллов. По задумке художницы, руки старшего поколения, которые держат ГЭС и реку Енисей, передают потомкам свой вклад, силу, любовь и культуру.
«Через реку руки молодых получают этот дар, бережно сохраняя дальше во времени. На фоне вид гор Дивногорска — главного достояния и символа города. Руки напоминают символ песочных часов. Время бежит вперед, как река. Новое поколение сохраняет то, что было сделано старшими. Работа как напоминание о вкладе и о том, что нам нужно бережно относится к тому, что есть», — добавила Татьяна.
Работы по подготовке поверхности на фасаде уже завершились, и скоро профессиональные художники напишут мурал по эскизу Татьяны на стене дома.