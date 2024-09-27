В Дивногорске появится посвященный Красноярской ГЭС мурал

Фестиваль проходил в Дивногорске, Братске и Усть-Илимске — во всех трех городах провели бесплатные мастер-классы по росписи эко-сумок, а также конкурс эскизов муралов. Всего поступило 117 заявок от художников. В Дивногорске победительницей стала Татьяна Буйская. Символично, что она живет в том же доме, который выбрали для мурала — на Машиностроителей, 7.