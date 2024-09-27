Жители поселка в крае отрезаны от мира после постройки ГЭС. Переселить их не могут

Поселок Недокура в Кежемском районе края просят переселить — он оказался отрезан от других поселений и городов. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Марк Денисов на сессии заксобрания 21 марта.