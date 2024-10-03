МТС в Красноярске предлагает скидку на смартфоны HUAWEI

Posted 3 октября, 08:00
Published 3 октября, 08:00
Modified 3 октября, 08:00
Updated 3 октября, 08:00
Для участия в акции абонентам компании нужно выбрать акционный смартфон и добавить к покупке подписку «МТС Premium» на 15 месяцев. При онлайн-заказе скидка применится в корзине автоматически, а при оформлении заказа офлайн в магазине необходимо сообщить продавцу о желании участвовать в акции. Абоненты других сотовых операторов тоже могут получить скидку, выбрав абонемент на тариф «МТС Больше» или «МТС Супер» на 3, 6 или 12 месяцев или тариф «МТС Проще» на 12 месяцев.
В акции участвуют смартфоны HUAWEI Nova 12I, HUAWEI Nova 12S, HUAWEI Nova 12SE, HUAWEI Nova Y61, HUAWEI Nova Y72 и HUAWEI Pura 70.
«В розничной сети Красноярского края мы фиксируем повышенный спрос на китайские бренды гаджетов, а по стране в целом продажи смартфонов HUAWEI выросли в 30 раз по сравнению с прошлым годом. Для нас важно поймать этот покупательский тренд и предложить самые выгодные для клиентов условия. Уверен, что скидка поможет сэкономить семейный бюджет и обновить технику на более современную», — комментирует директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.
Акция действует в розничной сети МТС до 31 октября этого года и распространяется на один комплект в чеке, пока товар есть в наличии. После окончания срока действия абонемента или подписки взимается плата по тарифному плану на стандартных условиях.
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