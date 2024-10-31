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Тарифы

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Октябрь
В Красноярском крае подорожает проезд в автобусах. Рассказываем, где и на сколько
31 октября, 04:10
Больше мусора — меньше тариф. Красноярцам объяснили, как считают цену за вывоз ТКО
16 октября, 09:11
В Красноярском крае в 2025 году изменятся тарифы за вывоз мусора
9 октября, 07:28
В Красноярском крае стоимость проезда по социальным картам поднимут в 2,4 раза
8 октября, 10:28
В Красноярске для жителей левого берега хотят в 2 раза поднять тариф на вывоз мусора
7 октября, 09:47
В Красноярске тариф на вывоз мусора может вырасти в 3 раза? Разбираемся
4 октября, 10:11
МТС в Красноярске предлагает скидку на смартфоны HUAWEI
В красноярских салонах МТС предлагают скидку до 8 тысяч рублей при покупке смартфонов HUAWEI и продуктов цифровой экосистемы МТС.
3 октября, 08:00
В Красноярском крае скоро могут вырасти тарифы за вывоз мусора. Где и на сколько?
1 октября, 11:34
Июль
В Красноярске муниципальный перевозчик попросил поднять цену на проезд до 84 рублей
16 июля, 09:29
В Красноярске окончательно подорожал проезд во всех автобусах
3 июля, 02:01
Мэрия Красноярска назвала цены на «скидочные» проездные
1 июля, 09:48
Июнь
В Красноярске с 10 июля введут новые проездные для экономии на автобусах
29 июня, 02:20
В Красноярске всё-таки подняли стоимость проезда до 44 рублей
28 июня, 06:14
Перевозчики просили поднять цену за проезд до 54 рублей. Что отвечают власти
25 июня, 12:07
На перевозчиков заявили в УФАС: просят проверить на сговор из-за повышения тарифа
25 июня, 07:34
Почему не все красноярцы против повышения цен на проезд в автобусе? Собрали мнения
20 июня, 07:12
Зачем повышать цену на проезд в красноярских автобусах? Мнение перевозчика
20 июня, 04:49
Цены на проезд в красноярских автобусах могут повысить до 44 рублей
20 июня, 02:22
Январь
«Темы лет на десять хватит!». В Красноярске поспорили из-за субсидий на электроотопление частного сектора
30 января, 11:19
Красноярские провайдеры повысили цены на домашний интернет. Почему и на сколько?
24 января, 14:43

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