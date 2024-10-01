В Красноярском крае скоро могут вырасти тарифы за вывоз мусора. Где и на сколько?

Posted 1 октября, 11:34
Published 1 октября, 11:34
Modified 1 октября, 11:36
Updated 1 октября, 11:36
Депутат краевого заксобрания Владислав Зырянов в своих соцсетях со ссылкой на сообщения местных телеграм-каналов заявил, что в нескольких южных районах могут в несколько раз повысить тариф за вывоз ТКО.
По информации депутата, такие «непопулярные решения» готовятся в Минусинской технологической зоне [сюда входят Минусинск, Ермаковский, Идринский, Каратузский, Краснотуранский, Минусинский и Шушенский районы].
Зырянов напомнил, что норму накопления коммунальных отходов (количество отходов на человека) на юге региона замеряли уже два раза, в последний раз в 2020 году. Из этого рассчитывается тариф.
«Тогда удалось добиться, чтобы контроль за этой важнейшей процедурой осуществляла общественность и мэрия Минусинска. Это позволило получить более-менее объективные результаты замеров, благодаря чему был снижен норматив накопления на 12,5%».
По словам Зырянова, по контракту с министерством экологии края замеры отходов должна провести компания «Автоспецбаза» — краевое предприятие, отвечающее за вывоз и захоронение отходов на полигоне.
Однако, как утверждает депутат, компания отдала субподряд региональному оператору, который работает в Минусинской технологической зоне и «непосредственно заинтересован в увеличении норматива накопления ТКО».
«Результат ожидаем. По предварительным данным, регоператор уже „намерил“ так, что норматив и, соответственно, тариф для населения может увеличиться в два раза!» — пишет Зырянов.
Он направил обращение прокурору края и региональному УФАС, в котором просит проверить процедуру определения норматива, в которой «может быть конфликт интересов и высокий коррупциогенный фактор».
«Проспект Мира» обратился за комментарием в минэкологии Красноярского края. В министерстве нам сообщили, что сейчас в Минусинской технологической зоне действительно проводятся замеры ТКО. При этом в ведомстве заявили, что не знают, приведут ли результаты этих замеров к увеличению или снижению тарифа за вывоз ТКО.
На вопросы о том, кто именно проводит замеры и когда станут известны результаты этой работы, в министерстве отвечать не стали и попросили направить официальный запрос.
«Проспект Мира» обратился за комментарием к представителям АО «Автоспецбаза». Нас также попросили прислать официальный запрос.
Мы отправили запросы и опубликуем ответы, когда получим их.
В прокуратуре «ПМ» сообщили, что получили обращение Зырянова несколько дней назад. Результаты их проверки станут известны примерно через месяц.
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