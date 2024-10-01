В Красноярском крае скоро могут вырасти тарифы за вывоз мусора. Где и на сколько?

«Проспект Мира» обратился за комментарием в минэкологии Красноярского края. В министерстве нам сообщили, что сейчас в Минусинской технологической зоне действительно проводятся замеры ТКО. При этом в ведомстве заявили, что не знают, приведут ли результаты этих замеров к увеличению или снижению тарифа за вывоз ТКО.