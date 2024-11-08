Интернет в любой точке: как оставаться на связи в труднодоступных районах

Posted 8 ноября, 07:08
Published 8 ноября, 07:08
Modified 8 ноября, 07:10
Updated 8 ноября, 07:10
Выход есть — использовать спутниковые технологии. Федеральный оператор «РТКОММ» предложил красноярским предприятиям способ решить проблему связи оперативно и без лишних трат с помощью услуги HotSpot.
Это зона доступа к спутниковому интернету по Wi-Fi, в пределах которой пользователи могут выходить в сеть со своих персональных устройств — смартфонов, планшетов или ноутбуков.
Услуга появилась несколько лет назад во время сотрудничества с крупным российским золотодобывающим предприятием. На тот момент площадки компании были обеспечены только корпоративным спутниковым интернетом и IP-телефонией. Вышек сотовых операторов поблизости не было, поэтому вахтовики по несколько недель оставались без связи с «большой землей». Единственной возможностью поговорить с родными или заказать авиабилеты домой оставались рабочие каналы связи. К ним ежедневно после рабочей смены выстраивались люди и вместо отдыха тратили время на ожидание своей очереди на звонок семье. С одной стороны это сказывалось на физическом и моральном состоянии сотрудников и, как следствие, на эффективности труда, с другой стороны — корпоративные сети были перегружены.
Тогда инженеры «РТКОММ» предложили выход: создать отдельный канал связи только для сотрудников и организовать с помощью точек доступа зоны Wi-Fi. Это позволило решить сразу несколько задач заказчика.
С тех пор сервис обрел большую популярность в добывающей, рыбопромышленной, строительной и туристической отраслях. Сегодня в разных регионах страны, включая Красноярский край, работают около 400 точек HotSpot от «РТКОММ».
В нашем регионе — это люди, работающие в местах разведки и добычи полезных ископаемых, вахтовики, жители удаленных поселков, экипажи речных судов, а также посетители баз отдыха, расположенных вдали от городов.
Добывающие компании с помощью HotSpot смогут обеспечить спутниковым интернетом промышленные объекты и вахтовые поселки даже в арктической и северной частях края.
Расположение объекта не играет роли — на любой территории можно подобрать нужного диаметра спутниковую антенну и передатчик, произвести необходимые настройки. У провайдера есть опыт успешного развертывания сетей в Норильске, на 69-й параллели, и выше.
Вот что говорит сотрудник одного из газовых месторождений Красноярского края об услуге HotSpot.
«На месторождении была голосовая связь, но не хватало интернета. Приходилось многие вопросы решать наперед, заранее проводить оплаты, покупать билеты. Во время вахты элементарно не было возможности видеть, как растут дети. Поэтому вместе с ребятами мы решили найти провайдера, который может предоставить нам высокоскоростной интернет, но, чтобы это было без затрат для предприятия. Поиски заняли примерно полгода, и мы вышли на „РТКОММ“, — рассказывает сотрудник месторождения. — Они уточнили координаты, попросили обрисовать нашу территорию, подобрали необходимое оборудование, все согласовали с руководством. И в канун нового года у нас появился интернет, а с ним возможность поздравить по видеосвязи родных. Это была такая радость!».
Теперь у вахтовиков есть возможность общаться с близкими в мессенджерах и соцсетях, пользоваться госуслугами, онлайн-банками и другими привычными цифровыми сервисами. В компании отмечают, что увеличился и поток вахтовиков — на вакансию откликается больше людей, когда в условиях видят «доступ в интернет».
На морских и речных судах оператор устанавливает гиростабилизированные антенны, которые двигаются в любом направлении в процессе слежения за спутником, и таким образом судно не теряет связь с космическим аппаратом.
В удаленных селах, где уже проложена оптическая линия до какого-либо административного здания, но доступа к интернету у жителей нет, есть варианты развертывания сети от головного узла связи до конечных пользователей через абонентские комплекты.
HotSpot подойдет компаниям туристической отрасли. Круглогодичные загородные отели и работающие сезонно кемпинги с помощью услуги могут предоставить посетителям скоростной интернет. Гости оценят возможность общаться с родными и делиться впечатлениями от природных красот в своих социальных сетях.
Для подключения услуги необходимо оставить заявку на сайте оператора и предоставить данные о площадке.
«От заказчика нужна информация о местоположении, количестве строений на территории и числе потенциальных пользователей интернета, местах скопления людей. Далее разрабатываем проект, за свой счет доставляем и монтируем спутниковую антенну и оборудование для зоны Wi-Fi. От клиента требуется немного: предоставить место для размещения нашего основного узла и доступ к электричеству», — рассказывает Владимир Лобченко, директор филиала «Сибирь» компании «РТКОММ».
Для доступа к услуге HotSpot пользователю необходимо пройти регистрацию и приобрести пакет трафика, оплатив банковской картой. «РТКОММ» предоставляет единые по всей стране тарифы от 690 руб. на пакеты интернета. Управлять услугами можно в мобильном приложении с устройств на iOS и Android.
Узнать подробнее о HotSpot и отправить заявку на подключение можно на сайте https://hotspot.rtcomm.ru/, по электронной почте sales@rtcomm.ru или по телефону 8 800 707 77 83.