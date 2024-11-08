Интернет в любой точке: как оставаться на связи в труднодоступных районах

Услуга появилась несколько лет назад во время сотрудничества с крупным российским золотодобывающим предприятием. На тот момент площадки компании были обеспечены только корпоративным спутниковым интернетом и IP-телефонией. Вышек сотовых операторов поблизости не было, поэтому вахтовики по несколько недель оставались без связи с «большой землей». Единственной возможностью поговорить с родными или заказать авиабилеты домой оставались рабочие каналы связи. К ним ежедневно после рабочей смены выстраивались люди и вместо отдыха тратили время на ожидание своей очереди на звонок семье. С одной стороны это сказывалось на физическом и моральном состоянии сотрудников и, как следствие, на эффективности труда, с другой стороны — корпоративные сети были перегружены.