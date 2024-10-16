prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 октября, 09:11

Published 16 октября, 09:11

Modified 16 октября, 09:19

Updated 16 октября, 09:19

Власти Красноярского края объяснили тарифообразование за вывоз ТКО

Больше мусора — меньше тариф. Красноярцам объяснили, как считают цену за вывоз ТКО

16 октября 2024, 09:11
Фото: prmira.ru

Власти Красноярского края объяснили тарифообразование за вывоз ТКО

В министерстве тарифной политики «Проспекту Мира» рассказали, от чего зависит размер тарифа за обращение с ТКО.

В конце сентября стало известно, что тариф на вывоз ТКО в Минусинской технологической зоне (Минусинск, Ермаковский, Идринский, Каратузский, Краснотуранский, Минусинский и Шушенский районы) может вырасти в два раза.

В начале октября министерство экологии Красноярского края сообщило «ПМ», что нормативы накопления ТКО (от которых зависит и тариф) пересматривают во всех технологических зонах региона.

9 октября мы направили официальный запрос в министерство тарифной политики с просьбой прокомментировать появившуюся информацию. 14 октября министерство прислало ответ.

В ведомстве сообщили, что сроки завершения работ по определению нормативов накопления ТКО запланированы на декабрь 2024 года. При этом сроки могут быть скорректированы по решению минэкологии края.

Также в минтарифе объяснили, от чего зависит размер тарифа за обращение с твердыми коммунальными отходами.

«Затраты регионального оператора делятся на объем ТКО. Соответственно, существует зависимость размера тарифа от величины объема. Чем больше объем ТКО, тем ниже тариф.
Плата за услуги регионального оператора определяется путем умножения норматива накопления на установленный тариф».

В ведомстве добавили, что сейчас специалисты министерства рассчитывают затраты регоператоров на 2025 год.

«Объемы для расчета тарифов должны быть определены на основании установленных нормативов накопления и зафиксированы в территориальной схеме обращения с отходами в Красноярском крае, которая будет принята в ближайшее время».
Читайте также:
Красноярцы выбрасывают мусор прямо из окна. У дома уже выросла гора из пакетов!Красноярцам показали, где сортируется мусор
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Мусор#Красноярский край#Тарифы#Мусорный оператор#ТКО#Министерство тарифов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика