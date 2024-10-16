Больше мусора — меньше тариф. Красноярцам объяснили, как считают цену за вывоз ТКО

Posted 16 октября, 09:11
Published 16 октября, 09:11
Modified 16 октября, 09:19
Updated 16 октября, 09:19
В конце сентября стало известно, что тариф на вывоз ТКО в Минусинской технологической зоне (Минусинск, Ермаковский, Идринский, Каратузский, Краснотуранский, Минусинский и Шушенский районы) может вырасти в два раза.
В начале октября министерство экологии Красноярского края сообщило «ПМ», что нормативы накопления ТКО (от которых зависит и тариф) пересматривают во всех технологических зонах региона.
9 октября мы направили официальный запрос в министерство тарифной политики с просьбой прокомментировать появившуюся информацию. 14 октября министерство прислало ответ.
В ведомстве сообщили, что сроки завершения работ по определению нормативов накопления ТКО запланированы на декабрь 2024 года. При этом сроки могут быть скорректированы по решению минэкологии края.
Также в минтарифе объяснили, от чего зависит размер тарифа за обращение с твердыми коммунальными отходами.
«Затраты регионального оператора делятся на объем ТКО. Соответственно, существует зависимость размера тарифа от величины объема. Чем больше объем ТКО, тем ниже тариф.
Плата за услуги регионального оператора определяется путем умножения норматива накопления на установленный тариф».
В ведомстве добавили, что сейчас специалисты министерства рассчитывают затраты регоператоров на 2025 год.
«Объемы для расчета тарифов должны быть определены на основании установленных нормативов накопления и зафиксированы в территориальной схеме обращения с отходами в Красноярском крае, которая будет принята в ближайшее время».