Следующая рабочая неделя будет шестидневной. Как будем работать и отдыхать?

Posted 22 октября, 01:54
Published 22 октября, 01:54
Modified 22 октября, 03:03
Updated 22 октября, 03:03
Выходной с субботы перенесли на 30 апреля 2025 года для того, чтобы россияне без перерывов отдыхали с 28 апреля по 1 мая. Предполагается, что рабочий день 2 ноября будет сокращен на 1 час.
Затем красноярцы и другие россияне будут отдыхать два дня из-за празднования Дня народного единства, который в этом году выпадает на понедельник, 4 ноября. Именно этот день и воскресенье, 3 ноября, станут единственными выходными.
После этого красноярцев и остальных россиян ждет четырехдневная рабочая неделя — с 5 по 8 ноября.