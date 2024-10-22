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Posted 22 октября, 01:54

Published 22 октября, 01:54

Modified 22 октября, 03:03

Updated 22 октября, 03:03

Красноярцев ждет шестидневная рабочая неделя в конце октября

Следующая рабочая неделя будет шестидневной. Как будем работать и отдыхать?

22 октября 2024, 01:54
Фото: 1MI

Красноярцев ждет шестидневная рабочая неделя в конце октября

С 28 октября для красноярцев и других жителей России начнется шестидневная рабочая неделя. Из-за Дня народного единства, который в этом году выпадает на понедельник, суббота, 2 ноября, станет рабочим днем.

Выходной с субботы перенесли на 30 апреля 2025 года для того, чтобы россияне без перерывов отдыхали с 28 апреля по 1 мая. Предполагается, что рабочий день 2 ноября будет сокращен на 1 час.

Фото: prmira.ru

Затем красноярцы и другие россияне будут отдыхать два дня из-за празднования Дня народного единства, который в этом году выпадает на понедельник, 4 ноября. Именно этот день и воскресенье, 3 ноября, станут единственными выходными.

После этого красноярцев и остальных россиян ждет четырехдневная рабочая неделя — с 5 по 8 ноября.

  • Ранее мы рассказывали о том, как красноярцы и остальные жители России будут отдыхать на Новый год.
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Работа#Отдых#Россия#Выходные#Праздник
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