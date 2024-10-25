«Арт-фронт» Максима Ильинова: как творчество и вера в Бога вдохновляют на победу

Posted 25 октября, 11:16
Published 25 октября, 11:16
Modified 25 октября, 12:19
Updated 25 октября, 12:19
Ростовская область граничит с зоной боевых действий, и местные жители на протяжении многих лет инициируют добровольческие движения. Среди них донской казак, отец троих детей, художник Максим Ильинов, который выбрал оригинальный способ помогать бойцам — через творчество, организовав проект «Арт-фронт».
Максима Ильинова знают далеко за пределами Ростова-на-Дону: в копилке ростовчанина 52 персональные выставки, его работы были представлены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ставрополе, Калининграде, а также за рубежом — в Беларуси и Германии. Большинство картин художника исполнены в авторском стиле, который он называет «казачий поп-арт». Через яркие образы Максим показывает глубокий мир казачества, его силу и мечты, а также заряжает верой в победу русского народа.
«Арт-фронт» возник в день начала спецоперации — 24 февраля. Как вспоминает художник, происходящее глубоко эмоционально тронуло его, и кисть буквально сама легла в руки — нужно было выплеснуть все свои мысли на холст. Первые тематические иллюстрации он просто выкладывал в Сети на своей странице. Хотел таким образом приободрить военных — на фронте в тот момент уже воевали его братья-казаки, и это было просто необходимо. Позже, когда увидел отклик от бойцов и единомышленников, понял, что нужно рассказывать о своем деле, развивать его и масштабировать.
— Я не знаю, какие зерна прорастают в нашем волонтерстве, какие дивиденды перед Богом будут, суть в этом вообще не материальная. Но свидетельствовать о добром деле надо, потому что мы о злом постоянно свидетельствуем, глазом не моргнув — от мата до похабных картинок, а о добром все молчим и думаем, стесняемся, — говорит Ильинов. — Вот как Господь собрал учеников и послал их нести благую весть, так и в случае с добровольцами — мы должны делиться, рассказывать. Не кичиться, не грамоты собирать, не требовать всяких регалий — просто идти своей дорогой.
Максим и его товарищи по творчеству стали рисовать мотивирующие картины в плакатном стиле, чтобы было удобнее в дальнейшем многократно их распечатывать. Позже изображения стали наносить на шевроны, футболки и отправлять их по всей стране, во все подразделения, стараясь передать через художественный образ главный смысл: мы — вместе, мы — сила.
— То, что мы знали, видели, чувствовали, о чем говорили задолго до начала, вдруг завернулось в таком большом, явном, зрительном масштабе, — рассказывает Максим Ильинов. — Я понял тогда, что сейчас не время для того, чтобы писать какие-то живописные полотна, их ведь продал в одни руки — и потом не увидит больше никто. А нам нужна была массовость, чтобы сеять добро и доносить людям значимость происходящего.
Помимо картин, «Арт-фронт» создает видеоролики, арт-инсталляции, пишет патриотические стихи и песни.
— Помощь Донбассу началась еще с 2014 года, за это время мы провели десятки концертов, мероприятий, различных выставок, — рассказал Максим. — Трудились одним фронтом вместе с Юлей Чичериной, Джанго, Акимом Апачевым и другими творческими людьми. Ибо дело одно и победа одна!
Несмотря на то что «диванные эксперты» не раз высказывали мнение, что эти «картинки и песенки» ничем не помогут на фронте, Ильинов убежден, что именно настроение, передаваемое творчеством, помогает бойцам стойко переносить невзгоды: «Это, помните, как у Твардовского в Василии Теркине: „Кто сказал, что надо бросить песню на войне? После боя сердце просит музыки вдвойне“.
Максим Ильинов называет всех причастных к движению одной большой семьей:
— Вспоминаю слова Сергея Бодрова из фильма: «Я узнал, что у меня есть огромная семья». Так и есть, мы большая семья. Вообще, «Арт-фронт» — про дух, про веру, про любовь. Рожденный не по заказу, а от души, он призван заново выстроить новую культурную, победную повестку нашей страны. И то, сколько теплых отзывов с фронта мы получаем в ответ на наше творчество, доказывает — все не зря!
Кроме развития творческого направления, «Арт-фронту» удалось сплотить добровольцев для оказания реальному фронту вполне осязаемой помощи. Благодаря продвижению информации в массы у Максима и его команды получилось наладить сбор необходимой гуманитарной помощи, которая направляется в зону боевых действий вместе с иллюстрациями. Помимо этого, «арт-фронтовики» посылают бойцам лекарства, продукты, церковную утварь для священников, активно сотрудничая с такими волонтерскими объединениями, как «Помогаем нашим», «Родина-мать зовет» и другие.
Донской художник считает, что такой отклик по сбору на фронт возник не «из ниоткуда», а именно потому, что зерно добра есть в каждом, несмотря на то, что в мире так много тех, кто думает лишь о собственной выгоде.
— Во времена СССР мы все жили примерно в равных социальных условиях: каждый человек одинаково голодал, переживал неудачи и радовался прибавлению или успехам. И эта общность, та самая соборность крайне важна. А в 1990-е мы в какой-то мере растеряли первичную мирскую соборность, и в этом я вижу трагедию, — рассуждает Максим. — Люди стали видеть в других не брата, не помощника, не соучастника, не друга, а искать свою выгоду, задумываться: что мне за это будет, что он может мне дать, зачем тратить на него свое время. Однако без братского плеча, без улыбки, без поддержки друг друга нам физически капут, и я счастлив, что многие это понимают. Особенно ярко это проявляется в последнее время, когда всем нам пришлось сплотиться.
При этом, по мнению ростовского волонтера, помощь сейчас нужна гораздо большему количеству людей, чем это кажется на первый взгляд: «Сегодня фронт не только там, где бомбы. Он пролегает через весь мир, по всем границам. Нужда страшная пришла к людям, — считает Ильинов. — И я не о материальном, а о духовном. Что происходит в это время в душах? Там много слез, страхов, сомнений. Нам всем надо молиться, жить по-божески, по-человечески, и тогда Господь поступит с нами так же милостиво. Когда чувствуете, что кому-то нужна помощь, излечите человека улыбкой и внутренней молитвой за него».
Каждый человек склонен помогать другому, даже если не сталкивался с подобными историями, не читал про Тимура и его команду, продолжает волонтер:
— Бог очень щедрый, он создал мир, дал его нам бесплатно. Осознав это, человек становится прекрасным, божественным расточителем. У меня как у художника ни одной идеи не останется, если я перестану молиться. Поэтому и я большинство своих идей, вещей точно так же даром и раздаю.
Однако Максим понимает, что, безвозмездно делясь добром, не стоит забывать о восстановлении собственных ресурсов.
— Некоторые, чтобы наполниться, меняют место жительства, едут в отпуск, занимаются практиками, эзотерикой, — рассуждает Максим Ильинов. — Но я считаю, что не помогут покупки, антидепрессанты или психологи «повернуть русло реки» в другую сторону. Потому что у каждого человека есть свой «божественный ручеек», и чужой тебя не вылечит. Справиться с моральным истощением мне помогает возвращение в мой любимый ручеек, хоть это может и странно звучать, вместо того, чтобы отдаляться от собственного источника жизни. Поэтому я сегодня здесь, дома, со своей семьей, страной, народом.