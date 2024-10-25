В Николаевке начали сносить попавшие под КРТ дома

Как рассказал застройщик, они получили разрешение на снос. Дома давно выкуплены застройщиком, а бывшие хозяева переехали в новые квартиры. А тем, у кого были огороды компания пошла на встречу и отсрочила переезд, чтобы те могли закончить дачный сезон. Сейчас же начался активный снос, чтобы избежать мародерства.