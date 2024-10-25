В Николаевке начали сносить попавшие под КРТ дома

Posted 25 октября, 11:49
Published 25 октября, 11:49
Modified 25 октября, 12:06
Updated 25 октября, 12:06
Как рассказал застройщик, они получили разрешение на снос. Дома давно выкуплены застройщиком, а бывшие хозяева переехали в новые квартиры. А тем, у кого были огороды компания пошла на встречу и отсрочила переезд, чтобы те могли закончить дачный сезон. Сейчас же начался активный снос, чтобы избежать мародерства.
«Делаем это, в том числе, по просьбе жителей Николаевки, которые переживают, что в пустующих домах могут поселиться асоциальные личности и спровоцировать неприятные ситуации».
Прежде, чем снести объект, его надо отключить от электричества и водоснабжения, а перед этом получить разрешение ресурсоснабжающих организаций.
«Работа это непростая, так как многие дома имеют незаконные врезки, подключения. Их нужно найти, определить от какой сети запитано и со специализированными службами отключить нежилой дом так, чтобы не коснулось остальных».
В компании отметили, что дома, которые сносят, не относятся к культурным или историческим памятникам города.