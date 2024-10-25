prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 октября, 11:49

Published 25 октября, 11:49

Modified 25 октября, 12:06

Updated 25 октября, 12:06

В Николаевке начали сносить попавшие под КРТ дома

В Николаевке начали сносить попавшие под КРТ дома

25 октября 2024, 11:49
Фото: prmira.ru
В красноярской Николаевке, попавшей в зону комплексного развития территории, снесли первые два дома. Этот участок в границах улиц Копылова — Пушкина — Бограда — Карла Либкнехта — Ленина расселяет компания «Стройиндустрия».

Как рассказал застройщик, они получили разрешение на снос. Дома давно выкуплены застройщиком, а бывшие хозяева переехали в новые квартиры. А тем, у кого были огороды компания пошла на встречу и отсрочила переезд, чтобы те могли закончить дачный сезон. Сейчас же начался активный снос, чтобы избежать мародерства.

«Делаем это, в том числе, по просьбе жителей Николаевки, которые переживают, что в пустующих домах могут поселиться асоциальные личности и спровоцировать неприятные ситуации».

Видео: prmira.ru.

Прежде, чем снести объект, его надо отключить от электричества и водоснабжения, а перед этом получить разрешение ресурсоснабжающих организаций.

«Работа это непростая, так как многие дома имеют незаконные врезки, подключения. Их нужно найти, определить от какой сети запитано и со специализированными службами отключить нежилой дом так, чтобы не коснулось остальных».

В компании отметили, что дома, которые сносят, не относятся к культурным или историческим памятникам города.

#Владислав Савончик#Видео
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика