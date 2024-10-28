Стройку 15-этажного бизнес-комплекса с апартаментами на Каче приостановили

Posted 28 октября, 11:19
Published 28 октября, 11:19
Modified 28 октября, 11:21
Updated 28 октября, 11:21
В феврале мы сообщали, что на участке появилась техника и начались работы. Тогда же появились объявления о продаже апартаментов стоимостью от 7 млн до 30,3 млн рублей.
Сейчас на участке нет техники, а объявления о продаже недвижимости сняли убрали. Начальник участка рассказал изданию Ngs24, что стройку приостановили из-за высоковольтных линий, размещенных над участком.
«Нам пока запретили там работать с механизмами. Сейчас мы согласовываем вынос этой линии. После выноса у нас начнется активная работа. Там уже проведены археологические изыскания, геодезические изыскания. Мы несколько раз встречались с представителями „Россетей“ на этой площадке, обсудили трассу, по которой пройдет линия. Вынос мы будем проводить сами за свой счет, у нас есть структурное подразделение, которое занимается высоковольтными линиями», — сообщил журналистам представитель компании «Энергоальянс» (застройщиком комплекса выступает ООО «Русден», а «Энергоальянс» — его учредитель).
Представитель застройщика признался, что проблему с ЛЭП пытались решить с 2013 года, но только сейчас нашли компромисс с сетевиками.
Согласно документам, нижние и верхние этажи комплекса займут офисы, спортзалы, бутики, СПА-салоны, кафе и тому подобное. С 5 по 11 этаж в здании разместят апартаменты — сейчас их цена варьируется от 7 млн до 30,3 млн рублей. Согласно концепции проекта, там разместят 63 жилых помещения и 28 офисов.
Раньше на этом участке находились частные дома и небольшой сквер. Стройплощадку под объект огородили еще в 2014 году, а завершение строительства объекта планировалось в конце 2016 года.