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Posted 28 октября, 11:19

Published 28 октября, 11:19

Modified 28 октября, 11:21

Updated 28 октября, 11:21

Стройку 15-этажного бизнес-комплекса с апартаментами на Каче приостановили

Стройку 15-этажного бизнес-комплекса с апартаментами на Каче приостановили

28 октября 2024, 11:19
Фото: Наш.дом.рф
В Красноярске пока приостановили строительство 15-этажного здания, в котором планировалось разместить бизнес-комплекс «Облака» с апартаментами бизнес-класса, СПА-центром и бутиками.

В феврале мы сообщали, что на участке появилась техника и начались работы. Тогда же появились объявления о продаже апартаментов стоимостью от 7 млн до 30,3 млн рублей.

Фото: Наш.дом.рф

Сейчас на участке нет техники, а объявления о продаже недвижимости сняли убрали. Начальник участка рассказал изданию Ngs24, что стройку приостановили из-за высоковольтных линий, размещенных над участком.

«Нам пока запретили там работать с механизмами. Сейчас мы согласовываем вынос этой линии. После выноса у нас начнется активная работа. Там уже проведены археологические изыскания, геодезические изыскания. Мы несколько раз встречались с представителями „Россетей“ на этой площадке, обсудили трассу, по которой пройдет линия. Вынос мы будем проводить сами за свой счет, у нас есть структурное подразделение, которое занимается высоковольтными линиями», — сообщил журналистам представитель компании «Энергоальянс» (застройщиком комплекса выступает ООО «Русден», а «Энергоальянс» — его учредитель).

Представитель застройщика признался, что проблему с ЛЭП пытались решить с 2013 года, но только сейчас нашли компромисс с сетевиками.

Фото: Наш.дом.рф

 

Согласно документам, нижние и верхние этажи комплекса займут офисы, спортзалы, бутики, СПА-салоны, кафе и тому подобное. С 5 по 11 этаж в здании разместят апартаменты — сейчас их цена варьируется от 7 млн до 30,3 млн рублей. Согласно концепции проекта, там разместят 63 жилых помещения и 28 офисов.

Раньше на этом участке находились частные дома и небольшой сквер. Стройплощадку под объект огородили еще в 2014 году, а завершение строительства объекта планировалось в конце 2016 года.

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