Стройку 15-этажного бизнес-комплекса с апартаментами на Каче приостановили

Согласно документам, нижние и верхние этажи комплекса займут офисы, спортзалы, бутики, СПА-салоны, кафе и тому подобное. С 5 по 11 этаж в здании разместят апартаменты — сейчас их цена варьируется от 7 млн до 30,3 млн рублей. Согласно концепции проекта, там разместят 63 жилых помещения и 28 офисов.